Ông Trump khiến Ronaldo bật cười sảng khoái
Việc Ronaldo bật cười sảng khoái khiến giới chuyên gia thể thao nhận định danh thủ hiểu Tổng thống Mỹ đang gián tiếp khen anh.
Máy bay chiến đấu Tejas của Ấn Độ đã rơi vào khoảng 14h10 ngày 21/11 (giờ địa phương) khi đang bay trình diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai. Hình ảnh từ video ghi lại vụ việc cho thấy cầu lửa bùng lên ngay sau khi máy bay chạm đất. Khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay.
Trang Instagram của Nhà Trắng mới đây đăng tải đoạn video Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez sánh bước cùng Tổng thống Donald Trump trên “Lối đi danh dự của Tổng thống”. Đoạn video ngay lập tức gây “bão mạng”, thu hút hơn 7 triệu lượt thích và 74.000 bình luận chỉ sau vài giờ.
Chiếc Embraer chở Bộ trưởng Congo trượt khỏi đường băng và bốc cháy khi hạ cánh xuống sân bay Kolwezi, nhưng toàn bộ 29 người trên khoang may mắn thoát ra an toàn trước khi lửa bao trùm máy bay.
Một nhóm phạm nhân thuộc đường dây cờ bạc trực tuyến tại Campuchia đã liều lĩnh nổ súng để bỏ trốn ngay khi vừa được áp giải đến Tòa án tỉnh Svay Rieng sáng 18/11.
Đoạn video mang chủ điểm mùa thu nằm trong loạt video khắc họa vẻ đẹp bốn mùa mang tên “Mother Nature” (Mẹ thiên nhiên) do Vương phi lên ý tưởng thực hiện.
“Tên bác là Donald”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với nhóm trẻ tới thăm Nhà Trắng, theo đoạn video được cố vấn truyền thông Nhà Trắng chia sẻ.
Ngày 15/11, một cây cầu tại mỏ coban ở phía đông nam Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị sập, khiến ít nhất 32 thợ mỏ thiệt mạng. Hình ảnh do văn phòng tỉnh của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia của Congo (CNDH) gửi cho AFP cho thấy thợ mỏ đang đào bới tìm thi thể trong rãnh nước, với ít nhất 17 thi thể được đặt trên mặt đất gần đó.
Blue Origin của Jeff Bezos lập cột mốc mới khi tên lửa New Glenn cất cánh từ Cape Canaveral sau nhiều ngày trì hoãn. Tên lửa hai tầng dùng 7 động cơ BE-4, đưa hai vệ tinh NASA lên quỹ đạo và lần đầu hạ cánh tầng đẩy tái sử dụng xuống Đại Tây Dương.
Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại ngôi chùa Vĩnh Thanh, có lịch sử hơn 1.500 năm, thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vào sáng 12/11. Video do cư dân mạng chia sẻ cho thấy tòa tháp nhiều tầng bên trong chùa bị ngọn lửa bao trùm từ trên xuống dưới, bốc khói nghi ngút và thiêu rụi nhiều phần công trình.
Chiếc máy bay vận tải C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ chở 20 người gặp nạn sau khi cất cánh từ Azerbaijan và rơi xuống lãnh thổ Gruzia ngày 11/11. Video hiện trường cho thấy máy bay xoay nhiều vòng trên không, dầu phụt ra từ hai cánh và nhiều mảnh vỡ rơi xuống đất trước khi phần thân chính bốc cháy khi chạm đất.