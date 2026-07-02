Bỉ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước Senegal
Sáng 2/7, Lukaku dứt điểm chính xác vào lưới Senegal, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho tuyển Bỉ ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 2/7, Habib Diarra ghi bàn vào lưới Bỉ, đưa Senegal vươn lên dẫn 1-0 trước Bỉ ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 2/7, Lukaku dứt điểm chính xác vào lưới Senegal, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho tuyển Bỉ ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 2/7, Ismaila Sarr thoát xuống dứt điểm tung lưới Bỉ, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Senegal tại trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Đêm 1/7, Harry Kane hoàn tất cú đúp vào lưới CHDC Congo, giúp tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Đêm 1/7, Harry Kane dứt điểm xuất sắc, cân bằng tỷ số 1-1 cho tuyển Anh trước CHDC Congo ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Đêm 1/7, Brian Cipenga gây sốc khi chọc thủng lưới tuyển Anh ngay phút thứ 7, đưa CHDC Congo vượt lên dẫn 1-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Mexico vượt qua Ecuador 2-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Pháp nhẹ nhàng vượt qua Thụy Điển 3-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 1/7, Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Đoạn video ghi lại cảnh ăn mừng của một nhóm CĐV Argentina sau thất bại của Đức trước Paraguay ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 30/6 đang nhận được sự chú ý trên X
Sáng 30/6, Cody Gakpo ghi bàn mở tỷ số 1-0 vào lưới Morocco cho Hà Lan ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.