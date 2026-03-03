Kỹ sư Việt Nam làm chủ công nghệ nâng cầu nghìn tấn bằng kích thủy lực
Sau giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật kích nâng cầu còn khá mới, công trình hiện đã ổn định và đang từng bước về đích.
Giữa loạt màn ra mắt robot gây tranh cãi gần đây, sản phẩm của Honor tại MWC bất ngờ ghi điểm với phần nhảy múa mượt mà.
Hai trụ chính của cầu Phước An nối phường Phú Mỹ (TP.HCM) với cảng Phước An ở Nhơn Trạch, Đồng Nai đã thành hình sau hai năm thi công.
Đêm Giao thừa Bính Ngọ 2026, pháo hoa từ đỉnh tháp Saigon Marina IFC thắp sáng bầu trời TP.HCM, tạo nên khoảnh khắc chuyển giao rực rỡ và đầy cảm xúc.
Người dân đổ dồn về các đại siêu thị tại Hà Nội để sắm các mặt hàng chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán đang đến rất gần.
Dự án đường 991B dài gần 10k m xuyên qua rừng ngập mặn khi hoàn thành sẽ mở thêm lối vào cảng Cái Mép - Thị Vải, giúp giảm ùn tắc và rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa.
Chủ đầu tư đang hoàn thiện tuyến chính dự án thành phần 2 để đồng bộ với dự án thành phần 3, phấn đấu đưa đoạn cao tốc dài gần 38 km vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2026.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh thi công, tuy nhiên đến nay mới được bàn giao khoảng 2.000/270.000 m2 (đạt 0,74%).
Sân vận động sức chứa 65.000-75.000 chỗ là hạng mục trọng điểm của Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, dự kiến khởi công ngày 15/1.
Dự án cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, trong đó phần cầu vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km, còn lại là hệ thống đường dẫn và các cầu trên tuyến.
Hai tuyến T1 và T2 đang hình thành các nút giao đa tầng, hiện đại bậc nhất Việt Nam, giữ vai trò kết nối sân bay Long Thành với các tuyến giao thông trọng điểm của Đông Nam bộ.
Tuyến đường ĐT975 có chiều dài 17,7 km, lộ giới rộng 62 m, 10 làn xe đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, sẵn sàng mở rộng lên 10 làn xe.
Chỉ gần nửa năm thi công, cụm phục vụ tổ chức APEC 2027 bao gồm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Nhà biểu diễn đa năng, Công viên APEC đã xây dựng đạt tiến độ khoảng 33%.
Liên danh 6 tập đoàn gồm Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Hòa Phát đã được trao quyết định đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ngày 19/12.
3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways lần lượt hạ cánh sân bay Long Thành sáng 19/12, mở ra giai đoạn mới trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng hàng không.
Chuyến bay VN1 của Vietnam Airlines đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 8h18. Chuyến bay chở Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và gần 100 hành khách.
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dự kiến ngày 19/12 sẽ thông tuyến, kết nối trục giao thông Bắc - Nam từ Lạng Sơn đến tỉnh cực Nam của Tổ quốc.
Cơ trưởng Trần Tuấn Hưng cầm lái chiếc Boeing 787-9 cất cánh từ Tân Sơn Nhất hạ cánh sân bay Long Thành, đánh dấu lần đầu tiên "siêu" cảng hàng không đón chuyến bay dân dụng.
Sau nhiều năm tạm ngưng, dự án cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được dồn toàn lực thi công khẩn trương trở lại.
Boeing 787 Dreamliner mang số hiệu VN5001 là chuyến bay đầu tiên hạ cánh ở sân bay Long Thành, chiều 15/12.
Các nhà thầu đang huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để bảo đảm tiến độ thông xe kỹ thuật ngày 19/12 tới.
Loại hình căn hộ cao cấp, diện tích lớn đang ngày càng được các khách hàng có điều kiện ưa chuộng nhờ an ninh, tiện ích đồng bộ và chất lượng sống vượt trội giữa trung tâm TP.HCM.
Công trình xây dựng nhà ga hành khách, hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay, tháp không lưu, đường băng số 2 tại sân bay Long Thành được khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm.
Cầu Đại Ngãi 1 và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư hơn 3.907 tỷ đồng, triển khai từ tháng 12/2024 và dự kiến hoàn thành tháng 6/2028.
Chủ đầu tư đã huy động 1.297 thiết bị, 190 mũi thi công làm việc liên tục "3 ca, 4 kíp", đồng thời bố trí cán bộ kỹ thuật thường trực tại hiện trường để kịp thời đôn đốc, bảo đảm tiến độ.
Tuyến cầu đường vượt biển kết nối đất liền Cà Mau với đảo Hòn Khoai đang được đẩy nhanh tiến độ ngay từ những tháng đầu triển khai.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, UBND TP đã nhận được đơn của bà Trương Mỹ Lan (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đang bị giam giữ) xin tiếp tục tham gia đầu tư, hoàn thiện dự án IFC One Saigon.
Đường băng số 2 đã lộ rõ hình dáng sau nửa năm khởi công. Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chỉ đạo hoàn thành dự án và các hạng mục phụ trợ để đảm bảo kết nối giữa hai đường băng.
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các nhà thầu dốc toàn lực, quyết tâm cao nhất để thông xe kỹ thuật cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đúng tiến độ.
Nhìn từ trên cao, tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn từ khu đô thị Vinhomes Grand Park đến nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã cơ bản liền mạch.
Sun PhuQuoc Airways đã chính thức gia nhập bầu trời vào ngày 1/11, trở thành hãng hàng không nội địa thứ 7 của Việt Nam.
Nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) kết nối Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP.HCM - Trung Lương đã hoàn thiện các hạng mục quan trọng, sẵn sàng thông xe cuối năm nay.
Các giải marathon quy mô hàng chục nghìn người đã trở thành minh chứng cho sự đồng lòng của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong hành trình xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc và thịnh vượng.
Cây cầu dài khoảng 17 km nối hai bờ Cần Giờ - Vũng Tàu, có độ tĩnh không 56 m để tàu biển quốc tế lưu thông thuận lợi.
Việc Ban quản lý khu đô thị Starlake (Tây Hồ Tây) tiến hành bơm nước ra đường lớn nhằm chống ngập, vô tình khiến cư dân chung cư 6th Element ở đối diện bị ảnh hưởng.
Sau gần nửa năm khởi công, dự án Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ, TP.HCM) đã lấn biển hàng trăm ha với nhiều tàu hút bùn, sà lan và cần cẩu hoạt động dày đặc ngoài khơi.
Tháp không lưu là nơi các kiểm soát viên điều hành và giám sát hoạt động của máy bay trên mặt đất, đường lăn, đường băng và không phận, bảo đảm an toàn cho hàng trăm nghìn chuyến bay mỗi năm.
Nhìn từ buồng lái máy bay Beechcraft KingAir 300 series, có thể thấy công trình sân bay Long Thành (Đồng Nai) đã dần thành hình.
Hoàn tất bay hiệu chuẩn sẽ mở đường để Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật cuối năm nay, tiến tới khai thác thương mại ngay đầu năm sau.
Việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn lần này không chỉ là yêu cầu bắt buộc về kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm đưa dự án sân bay Long Thành đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện khánh thành cuối năm.
Loạt dự án lớn ở Thủ Thiêm như Eco Smart City, tòa tháp 88 tầng hay 49 lô đất với tổng diện tích 49 ha chưa được triển khai.
Nhiều dự án kỳ vọng gỡ điểm nghẽn giao thông tại khu vực cửa ngõ TP.HCM vẫn ì ạch do vướng giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng và thi công cầm chừng làm giảm hiệu quả đầu tư công.
