'Bộ não' 3.500 tỷ đồng của sân bay Long Thành

06:00 4/10/2025 06:00 4/10/2025 Kinh doanh 11.0K

Tháp không lưu là nơi các kiểm soát viên điều hành và giám sát hoạt động của máy bay trên mặt đất, đường lăn, đường băng và không phận, bảo đảm an toàn cho hàng trăm nghìn chuyến bay mỗi năm.

