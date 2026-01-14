Phối cảnh sân vận động gần 75.000 chỗ ngồi sắp khởi công ở TP.HCM
Sân vận động sức chứa 65.000-75.000 chỗ là hạng mục trọng điểm của Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, dự kiến khởi công ngày 15/1.
Dự án cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, trong đó phần cầu vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km, còn lại là hệ thống đường dẫn và các cầu trên tuyến.
Hai tuyến T1 và T2 đang hình thành các nút giao đa tầng, hiện đại bậc nhất Việt Nam, giữ vai trò kết nối sân bay Long Thành với các tuyến giao thông trọng điểm của Đông Nam bộ.
Tuyến đường ĐT975 có chiều dài 17,7 km, lộ giới rộng 62 m, 10 làn xe đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, sẵn sàng mở rộng lên 10 làn xe.
Chỉ gần nửa năm thi công, cụm phục vụ tổ chức APEC 2027 bao gồm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Nhà biểu diễn đa năng, Công viên APEC đã xây dựng đạt tiến độ khoảng 33%.
Liên danh 6 tập đoàn gồm Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Hòa Phát đã được trao quyết định đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ngày 19/12.
3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways lần lượt hạ cánh sân bay Long Thành sáng 19/12, mở ra giai đoạn mới trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng hàng không.
Chuyến bay VN1 của Vietnam Airlines đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 8h18. Chuyến bay chở Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và gần 100 hành khách.
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dự kiến ngày 19/12 sẽ thông tuyến, kết nối trục giao thông Bắc - Nam từ Lạng Sơn đến tỉnh cực Nam của Tổ quốc.
Cơ trưởng Trần Tuấn Hưng cầm lái chiếc Boeing 787-9 cất cánh từ Tân Sơn Nhất hạ cánh sân bay Long Thành, đánh dấu lần đầu tiên "siêu" cảng hàng không đón chuyến bay dân dụng.
Sau nhiều năm tạm ngưng, dự án cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được dồn toàn lực thi công khẩn trương trở lại.