Có gì đặc biệt trên chuyến bay đầu tiên của hãng do Sun Group đầu tư?
Sun PhuQuoc Airways đã chính thức gia nhập bầu trời vào ngày 1/11, trở thành hãng hàng không nội địa thứ 7 của Việt Nam.
Nhìn từ trên cao, tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn từ khu đô thị Vinhomes Grand Park đến nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã cơ bản liền mạch.
Nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) kết nối Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP.HCM - Trung Lương đã hoàn thiện các hạng mục quan trọng, sẵn sàng thông xe cuối năm nay.
Các giải marathon quy mô hàng chục nghìn người đã trở thành minh chứng cho sự đồng lòng của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong hành trình xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc và thịnh vượng.
Cây cầu dài khoảng 17 km nối hai bờ Cần Giờ - Vũng Tàu, có độ tĩnh không 56 m để tàu biển quốc tế lưu thông thuận lợi.
Việc Ban quản lý khu đô thị Starlake (Tây Hồ Tây) tiến hành bơm nước ra đường lớn nhằm chống ngập, vô tình khiến cư dân chung cư 6th Element ở đối diện bị ảnh hưởng.
Sau gần nửa năm khởi công, dự án Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ, TP.HCM) đã lấn biển hàng trăm ha với nhiều tàu hút bùn, sà lan và cần cẩu hoạt động dày đặc ngoài khơi.
Tháp không lưu là nơi các kiểm soát viên điều hành và giám sát hoạt động của máy bay trên mặt đất, đường lăn, đường băng và không phận, bảo đảm an toàn cho hàng trăm nghìn chuyến bay mỗi năm.
Nhìn từ buồng lái máy bay Beechcraft KingAir 300 series, có thể thấy công trình sân bay Long Thành (Đồng Nai) đã dần thành hình.
Hoàn tất bay hiệu chuẩn sẽ mở đường để Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật cuối năm nay, tiến tới khai thác thương mại ngay đầu năm sau.
Việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn lần này không chỉ là yêu cầu bắt buộc về kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm đưa dự án sân bay Long Thành đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện khánh thành cuối năm.