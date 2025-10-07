'Bộ não' 3.500 tỷ đồng của sân bay Long Thành
Tháp không lưu là nơi các kiểm soát viên điều hành và giám sát hoạt động của máy bay trên mặt đất, đường lăn, đường băng và không phận, bảo đảm an toàn cho hàng trăm nghìn chuyến bay mỗi năm.
Sau gần nửa năm khởi công, dự án Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ, TP.HCM) đã lấn biển hàng trăm ha với nhiều tàu hút bùn, sà lan và cần cẩu hoạt động dày đặc ngoài khơi.
Tháp không lưu là nơi các kiểm soát viên điều hành và giám sát hoạt động của máy bay trên mặt đất, đường lăn, đường băng và không phận, bảo đảm an toàn cho hàng trăm nghìn chuyến bay mỗi năm.
Nhìn từ buồng lái máy bay Beechcraft KingAir 300 series, có thể thấy công trình sân bay Long Thành (Đồng Nai) đã dần thành hình.
Hoàn tất bay hiệu chuẩn sẽ mở đường để Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật cuối năm nay, tiến tới khai thác thương mại ngay đầu năm sau.
Việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn lần này không chỉ là yêu cầu bắt buộc về kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm đưa dự án sân bay Long Thành đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện khánh thành cuối năm.
Loạt dự án lớn ở Thủ Thiêm như Eco Smart City, tòa tháp 88 tầng hay 49 lô đất với tổng diện tích 49 ha chưa được triển khai.
Nhiều dự án kỳ vọng gỡ điểm nghẽn giao thông tại khu vực cửa ngõ TP.HCM vẫn ì ạch do vướng giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng và thi công cầm chừng làm giảm hiệu quả đầu tư công.
Sau giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật kích nâng cầu còn khá mới, công trình hiện đã ổn định và đang từng bước về đích.
Sau gần 13 năm tạm ngưng thi công, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đang tăng tốc thi công trở lại, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào cuối năm nay.
Cầu Phước An đã căng bó cáp văng đầu tiên tại trụ T38, đánh dấu cột mốc quan trọng của dự án gần 5.000 tỷ đồng, hứa hẹn trở thành tuyến huyết mạch nối TP.HCM với Đồng Nai.
Sau nhiều năm tạm ngưng, cây cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được nhà thầu dồn toàn lực thi công khẩn trương trở lại, dự kiến hoàn thành sau 15 tháng.