Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn tất giải phóng mặt bằng, phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh thủ tục để khởi công cao tốc Hồ Tràm - Long Thành dịp 2/9.