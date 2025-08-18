Đại công trường sân bay Long Thành sau 4 năm thi công
Sau hơn 4 năm khởi công, sân bay Long Thành (Đồng Nai) dần lộ rõ hình dáng với các hạng mục tháp kiểm soát không lưu, trụ sở của các cơ quan quản lý, nhà ga...
Cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án ngày 19/8, tổng vốn hơn 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó có cầu Rạch Miễu 2 và một đoạn 9km Vành đai 3 TP.HCM được người dân mong chờ.
Sau 2 năm thi công, tuyến đường T1 kết nối Quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành đã hoàn thành gần 100% các hạng mục chính, sẵn sàng thông xe vào dịp 2/9 sắp tới.
Mới đây, TP.HCM đã khởi công xây dựng cầu Rạch Tôm - dự án do Ban Giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.
Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh đã thi công 78,01% sản lượng. Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước tháng 10.
Sau gần 2 năm khởi công, đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn đi qua tỉnh Bình Dương dần thành hình, xuyên suốt trên công trường có hàng trăm thiết bị máy móc, công nhân, kỹ sư làm việc.
Ngày 27/6, tại sân bay Nội Bài đã xảy ra sự cố va chạm giữa hai máy bay của Vietnam Airlines trong quá trình di chuyển tại khu vực đường lăn.
Trong năm đầu tiên Giải Báo chí Quốc gia bổ sung nhóm thể loại Báo chí sáng tạo, chuỗi video podcast How2Money của Tạp chí Tri Thức - Znews đã đoạt được giải Khuyến khích.
Tháp kiểm soát không lưu đã thi công đến độ cao 107,93 m/115 m, dự kiến hoàn thành trước 30/9. Công trình được thiết kế theo ý tưởng hình búp sen với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng.
Hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng với quy mô hàng trăm ha đang được khẩn trương xây dựng ở Hồ Tràm, Xuyên Mộc, TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn tất giải phóng mặt bằng, phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh thủ tục để khởi công cao tốc Hồ Tràm - Long Thành dịp 2/9.