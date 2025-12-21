Loạt đại gia quy tụ tại 'siêu' dự án 855.000 tỷ ven sông Hồng
Liên danh 6 tập đoàn gồm Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Hòa Phát đã được trao quyết định đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ngày 19/12.
3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways lần lượt hạ cánh sân bay Long Thành sáng 19/12, mở ra giai đoạn mới trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng hàng không.
Chuyến bay VN1 của Vietnam Airlines đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 8h18. Chuyến bay chở Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và gần 100 hành khách.
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dự kiến ngày 19/12 sẽ thông tuyến, kết nối trục giao thông Bắc - Nam từ Lạng Sơn đến tỉnh cực Nam của Tổ quốc.
Cơ trưởng Trần Tuấn Hưng cầm lái chiếc Boeing 787-9 cất cánh từ Tân Sơn Nhất hạ cánh sân bay Long Thành, đánh dấu lần đầu tiên "siêu" cảng hàng không đón chuyến bay dân dụng.
Sau nhiều năm tạm ngưng, dự án cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được dồn toàn lực thi công khẩn trương trở lại.
Boeing 787 Dreamliner mang số hiệu VN5001 là chuyến bay đầu tiên hạ cánh ở sân bay Long Thành, chiều 15/12.
Các nhà thầu đang huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để bảo đảm tiến độ thông xe kỹ thuật ngày 19/12 tới.
Loại hình căn hộ cao cấp, diện tích lớn đang ngày càng được các khách hàng có điều kiện ưa chuộng nhờ an ninh, tiện ích đồng bộ và chất lượng sống vượt trội giữa trung tâm TP.HCM.
Công trình xây dựng nhà ga hành khách, hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay, tháp không lưu, đường băng số 2 tại sân bay Long Thành được khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm.
Cầu Đại Ngãi 1 và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư hơn 3.907 tỷ đồng, triển khai từ tháng 12/2024 và dự kiến hoàn thành tháng 6/2028.