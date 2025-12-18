Hình ảnh từ buồng lái chuyến bay lịch sử tại sân bay Long Thành
Cơ trưởng Trần Tuấn Hưng cầm lái chiếc Boeing 787-9 cất cánh từ Tân Sơn Nhất hạ cánh sân bay Long Thành, đánh dấu lần đầu tiên "siêu" cảng hàng không đón chuyến bay dân dụng.
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dự kiến ngày 19/12 sẽ thông tuyến, kết nối trục giao thông Bắc - Nam từ Lạng Sơn đến tỉnh cực Nam của Tổ quốc.
Sau nhiều năm tạm ngưng, dự án cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được dồn toàn lực thi công khẩn trương trở lại.
Boeing 787 Dreamliner mang số hiệu VN5001 là chuyến bay đầu tiên hạ cánh ở sân bay Long Thành, chiều 15/12.
Các nhà thầu đang huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để bảo đảm tiến độ thông xe kỹ thuật ngày 19/12 tới.
Công trình xây dựng nhà ga hành khách, hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay, tháp không lưu, đường băng số 2 tại sân bay Long Thành được khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm.
Cầu Đại Ngãi 1 và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư hơn 3.907 tỷ đồng, triển khai từ tháng 12/2024 và dự kiến hoàn thành tháng 6/2028.
Chủ đầu tư đã huy động 1.297 thiết bị, 190 mũi thi công làm việc liên tục "3 ca, 4 kíp", đồng thời bố trí cán bộ kỹ thuật thường trực tại hiện trường để kịp thời đôn đốc, bảo đảm tiến độ.
Tuyến cầu đường vượt biển kết nối đất liền Cà Mau với đảo Hòn Khoai đang được đẩy nhanh tiến độ ngay từ những tháng đầu triển khai.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, UBND TP đã nhận được đơn của bà Trương Mỹ Lan (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đang bị giam giữ) xin tiếp tục tham gia đầu tư, hoàn thiện dự án IFC One Saigon.