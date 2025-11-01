19:30 14/10/2025
Kinh doanh
Các giải marathon quy mô hàng chục nghìn người đã trở thành minh chứng cho sự đồng lòng của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong hành trình xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc và thịnh vượng.
09:51 10/10/2025
Kinh doanh
11.9K
Cây cầu dài khoảng 17 km nối hai bờ Cần Giờ - Vũng Tàu, có độ tĩnh không 56 m để tàu biển quốc tế lưu thông thuận lợi.
16:20 7/10/2025
Kinh doanh
20.7K
Việc Ban quản lý khu đô thị Starlake (Tây Hồ Tây) tiến hành bơm nước ra đường lớn nhằm chống ngập, vô tình khiến cư dân chung cư 6th Element ở đối diện bị ảnh hưởng.
10:00 7/10/2025
Kinh doanh
14.0K
Sau gần nửa năm khởi công, dự án Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ, TP.HCM) đã lấn biển hàng trăm ha với nhiều tàu hút bùn, sà lan và cần cẩu hoạt động dày đặc ngoài khơi.
06:00 4/10/2025
Kinh doanh
10.9K
Tháp không lưu là nơi các kiểm soát viên điều hành và giám sát hoạt động của máy bay trên mặt đất, đường lăn, đường băng và không phận, bảo đảm an toàn cho hàng trăm nghìn chuyến bay mỗi năm.
11:49 28/9/2025
Kinh doanh
5.1K
Nhìn từ buồng lái máy bay Beechcraft KingAir 300 series, có thể thấy công trình sân bay Long Thành (Đồng Nai) đã dần thành hình.
08:41 28/9/2025
Kinh doanh
7.2K
Hoàn tất bay hiệu chuẩn sẽ mở đường để Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật cuối năm nay, tiến tới khai thác thương mại ngay đầu năm sau.
07:56 26/9/2025
Kinh doanh
18.1K
Việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn lần này không chỉ là yêu cầu bắt buộc về kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm đưa dự án sân bay Long Thành đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện khánh thành cuối năm.
12:27 24/9/2025
Kinh doanh
7.4K
Loạt dự án lớn ở Thủ Thiêm như Eco Smart City, tòa tháp 88 tầng hay 49 lô đất với tổng diện tích 49 ha chưa được triển khai.
06:01 22/9/2025
Kinh doanh
2.5K
Nhiều dự án kỳ vọng gỡ điểm nghẽn giao thông tại khu vực cửa ngõ TP.HCM vẫn ì ạch do vướng giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng và thi công cầm chừng làm giảm hiệu quả đầu tư công.