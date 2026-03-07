Việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn lần này không chỉ là yêu cầu bắt buộc về kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm đưa dự án sân bay Long Thành đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện khánh thành cuối năm.