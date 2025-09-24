06:01 22/9/2025
Kinh doanh
2.0K
Nhiều dự án kỳ vọng gỡ điểm nghẽn giao thông tại khu vực cửa ngõ TP.HCM vẫn ì ạch do vướng giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng và thi công cầm chừng làm giảm hiệu quả đầu tư công.
08:48 20/9/2025
Kinh doanh
5.0K
Sau giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật kích nâng cầu còn khá mới, công trình hiện đã ổn định và đang từng bước về đích.
11:31 15/9/2025
Kinh doanh
5.6K
Sau gần 13 năm tạm ngưng thi công, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đang tăng tốc thi công trở lại, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào cuối năm nay.
05:54 9/9/2025
Kinh doanh
12.4K
Cầu Phước An đã căng bó cáp văng đầu tiên tại trụ T38, đánh dấu cột mốc quan trọng của dự án gần 5.000 tỷ đồng, hứa hẹn trở thành tuyến huyết mạch nối TP.HCM với Đồng Nai.
09:32 8/9/2025
Kinh doanh
14.3K
Sau nhiều năm tạm ngưng, cây cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được nhà thầu dồn toàn lực thi công khẩn trương trở lại, dự kiến hoàn thành sau 15 tháng.
06:01 18/8/2025
Kinh doanh
4.3K
Cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án ngày 19/8, tổng vốn hơn 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó có cầu Rạch Miễu 2 và một đoạn 9km Vành đai 3 TP.HCM được người dân mong chờ.
06:00 4/8/2025
Kinh doanh
30.0K
Sau hơn 4 năm khởi công, sân bay Long Thành (Đồng Nai) dần lộ rõ hình dáng với các hạng mục tháp kiểm soát không lưu, trụ sở của các cơ quan quản lý, nhà ga...
06:00 23/7/2025
Kinh doanh
9.4K
Sau 2 năm thi công, tuyến đường T1 kết nối Quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành đã hoàn thành gần 100% các hạng mục chính, sẵn sàng thông xe vào dịp 2/9 sắp tới.
06:00 15/7/2025
Kinh doanh
3.9K
Mới đây, TP.HCM đã khởi công xây dựng cầu Rạch Tôm - dự án do Ban Giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.
10:00 12/7/2025
Kinh doanh
4.9K
Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh đã thi công 78,01% sản lượng. Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước tháng 10.