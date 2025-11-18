Việt Nam sẵn sàng trao đổi để đưa mức thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ là một trong những nội dung tại cuộc điện đàm vừa diễn ra tối 4/4 giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump.