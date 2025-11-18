Hiện trạng tòa nhà IFC One Saigon bà Trương Mỹ Lan xin tiếp tục đầu tư
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, UBND TP đã nhận được đơn của bà Trương Mỹ Lan (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đang bị giam giữ) xin tiếp tục tham gia đầu tư, hoàn thiện dự án IFC One Saigon.
Tuyến cầu đường vượt biển kết nối đất liền Cà Mau với đảo Hòn Khoai đang được đẩy nhanh tiến độ ngay từ những tháng đầu triển khai.
Đường băng số 2 đã lộ rõ hình dáng sau nửa năm khởi công. Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chỉ đạo hoàn thành dự án và các hạng mục phụ trợ để đảm bảo kết nối giữa hai đường băng.
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các nhà thầu dốc toàn lực, quyết tâm cao nhất để thông xe kỹ thuật cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đúng tiến độ.
Nhìn từ trên cao, tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn từ khu đô thị Vinhomes Grand Park đến nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã cơ bản liền mạch.
Sun PhuQuoc Airways đã chính thức gia nhập bầu trời vào ngày 1/11, trở thành hãng hàng không nội địa thứ 7 của Việt Nam.
Nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) kết nối Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP.HCM - Trung Lương đã hoàn thiện các hạng mục quan trọng, sẵn sàng thông xe cuối năm nay.
Các giải marathon quy mô hàng chục nghìn người đã trở thành minh chứng cho sự đồng lòng của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong hành trình xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc và thịnh vượng.
Cây cầu dài khoảng 17 km nối hai bờ Cần Giờ - Vũng Tàu, có độ tĩnh không 56 m để tàu biển quốc tế lưu thông thuận lợi.
Việc Ban quản lý khu đô thị Starlake (Tây Hồ Tây) tiến hành bơm nước ra đường lớn nhằm chống ngập, vô tình khiến cư dân chung cư 6th Element ở đối diện bị ảnh hưởng.
Sau gần nửa năm khởi công, dự án Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ, TP.HCM) đã lấn biển hàng trăm ha với nhiều tàu hút bùn, sà lan và cần cẩu hoạt động dày đặc ngoài khơi.