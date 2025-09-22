Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ban sac Viet trong khong gian moi cua The Sens Business Lounge hinh anh

Bản sắc Việt trong không gian mới của The Sens Business Lounge

20:00 2/5/2025 20:00 2/5/2025 Kinh doanh 1.3K

Toạ lạc tại nhà ga T3, The SENS Business Lounge – phòng chờ thương gia mới ra mắt của SASCO là nơi vẻ đẹp của làng nghề truyền thống được thổi hồn vào không gian chờ bay hiện đại, được“dệt” nên từ sự khéo léo của bàn tay Việt và những trải nghiệm không giới hạn.

