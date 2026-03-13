Toàn cảnh sân bay Long Thành sau 5 năm khởi công
Các hạng mục tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được đốc thúc thi công đồng loạt, song mật độ công nhân và máy móc trên công trường giảm rõ rệt so với năm ngoái.
Theo kế hoạch từ Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam, hạng mục trọng điểm này dự kiến sẽ chính thức hợp long vào tháng 5/2026.
Hai trụ chính của cầu Phước An nối phường Phú Mỹ (TP.HCM) với cảng Phước An ở Nhơn Trạch, Đồng Nai đã thành hình sau hai năm thi công.
Đêm Giao thừa Bính Ngọ 2026, pháo hoa từ đỉnh tháp Saigon Marina IFC thắp sáng bầu trời TP.HCM, tạo nên khoảnh khắc chuyển giao rực rỡ và đầy cảm xúc.
Người dân đổ dồn về các đại siêu thị tại Hà Nội để sắm các mặt hàng chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán đang đến rất gần.
Dự án đường 991B dài gần 10k m xuyên qua rừng ngập mặn khi hoàn thành sẽ mở thêm lối vào cảng Cái Mép - Thị Vải, giúp giảm ùn tắc và rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa.
Chủ đầu tư đang hoàn thiện tuyến chính dự án thành phần 2 để đồng bộ với dự án thành phần 3, phấn đấu đưa đoạn cao tốc dài gần 38 km vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2026.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh thi công, tuy nhiên đến nay mới được bàn giao khoảng 2.000/270.000 m2 (đạt 0,74%).
Sân vận động sức chứa 65.000-75.000 chỗ là hạng mục trọng điểm của Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, dự kiến khởi công ngày 15/1.
Dự án cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, trong đó phần cầu vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km, còn lại là hệ thống đường dẫn và các cầu trên tuyến.
Hai tuyến T1 và T2 đang hình thành các nút giao đa tầng, hiện đại bậc nhất Việt Nam, giữ vai trò kết nối sân bay Long Thành với các tuyến giao thông trọng điểm của Đông Nam bộ.