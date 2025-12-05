Toạ lạc tại nhà ga T3, The SENS Business Lounge – phòng chờ thương gia mới ra mắt của SASCO là nơi vẻ đẹp của làng nghề truyền thống được thổi hồn vào không gian chờ bay hiện đại, được“dệt” nên từ sự khéo léo của bàn tay Việt và những trải nghiệm không giới hạn.