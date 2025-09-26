Cận cảnh những lô đất 'kim cương' đầy cỏ dại ở Thủ Thiêm
Loạt dự án lớn ở Thủ Thiêm như Eco Smart City, tòa tháp 88 tầng hay 49 lô đất với tổng diện tích 49 ha chưa được triển khai.
Việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn lần này không chỉ là yêu cầu bắt buộc về kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm đưa dự án sân bay Long Thành đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện khánh thành cuối năm.
Nhiều dự án kỳ vọng gỡ điểm nghẽn giao thông tại khu vực cửa ngõ TP.HCM vẫn ì ạch do vướng giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng và thi công cầm chừng làm giảm hiệu quả đầu tư công.
Sau giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật kích nâng cầu còn khá mới, công trình hiện đã ổn định và đang từng bước về đích.
Sau gần 13 năm tạm ngưng thi công, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đang tăng tốc thi công trở lại, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào cuối năm nay.
Cầu Phước An đã căng bó cáp văng đầu tiên tại trụ T38, đánh dấu cột mốc quan trọng của dự án gần 5.000 tỷ đồng, hứa hẹn trở thành tuyến huyết mạch nối TP.HCM với Đồng Nai.
Sau nhiều năm tạm ngưng, cây cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được nhà thầu dồn toàn lực thi công khẩn trương trở lại, dự kiến hoàn thành sau 15 tháng.
Cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án ngày 19/8, tổng vốn hơn 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó có cầu Rạch Miễu 2 và một đoạn 9km Vành đai 3 TP.HCM được người dân mong chờ.
Sau hơn 4 năm khởi công, sân bay Long Thành (Đồng Nai) dần lộ rõ hình dáng với các hạng mục tháp kiểm soát không lưu, trụ sở của các cơ quan quản lý, nhà ga...
Sau 2 năm thi công, tuyến đường T1 kết nối Quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành đã hoàn thành gần 100% các hạng mục chính, sẵn sàng thông xe vào dịp 2/9 sắp tới.
Mới đây, TP.HCM đã khởi công xây dựng cầu Rạch Tôm - dự án do Ban Giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.