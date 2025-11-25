06:02 24/11/2025
06:02 24/11/2025
Kinh doanh
6.0K
Chủ đầu tư đã huy động 1.297 thiết bị, 190 mũi thi công làm việc liên tục "3 ca, 4 kíp", đồng thời bố trí cán bộ kỹ thuật thường trực tại hiện trường để kịp thời đôn đốc, bảo đảm tiến độ.
10:40 18/11/2025
10:40 18/11/2025
Kinh doanh
38.1K
Tuyến cầu đường vượt biển kết nối đất liền Cà Mau với đảo Hòn Khoai đang được đẩy nhanh tiến độ ngay từ những tháng đầu triển khai.
06:00 14/11/2025
06:00 14/11/2025
Kinh doanh
8.1K
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, UBND TP đã nhận được đơn của bà Trương Mỹ Lan (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đang bị giam giữ) xin tiếp tục tham gia đầu tư, hoàn thiện dự án IFC One Saigon.
06:00 7/11/2025
06:00 7/11/2025
Kinh doanh
31.9K
Đường băng số 2 đã lộ rõ hình dáng sau nửa năm khởi công. Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chỉ đạo hoàn thành dự án và các hạng mục phụ trợ để đảm bảo kết nối giữa hai đường băng.
08:00 6/11/2025
08:00 6/11/2025
Kinh doanh
3.6K
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các nhà thầu dốc toàn lực, quyết tâm cao nhất để thông xe kỹ thuật cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đúng tiến độ.
06:00 4/11/2025
06:00 4/11/2025
Kinh doanh
7.2K
Nhìn từ trên cao, tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn từ khu đô thị Vinhomes Grand Park đến nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã cơ bản liền mạch.
17:25 1/11/2025
17:25 1/11/2025
Du lịch
3.9K
Sun PhuQuoc Airways đã chính thức gia nhập bầu trời vào ngày 1/11, trở thành hãng hàng không nội địa thứ 7 của Việt Nam.
06:00 1/11/2025
06:00 1/11/2025
Kinh doanh
4.3K
Nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) kết nối Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP.HCM - Trung Lương đã hoàn thiện các hạng mục quan trọng, sẵn sàng thông xe cuối năm nay.
19:30 14/10/2025
19:30 14/10/2025
Kinh doanh
Các giải marathon quy mô hàng chục nghìn người đã trở thành minh chứng cho sự đồng lòng của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong hành trình xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc và thịnh vượng.
09:51 10/10/2025
09:51 10/10/2025
Kinh doanh
12.2K
Cây cầu dài khoảng 17 km nối hai bờ Cần Giờ - Vũng Tàu, có độ tĩnh không 56 m để tàu biển quốc tế lưu thông thuận lợi.