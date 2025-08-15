Ghế phóng bất ngờ kích hoạt, sĩ quan Mỹ văng khỏi tiêm kích
Video cho thấy ghế phóng ở buồng sau tiêm kích F-15D của Không quân Mỹ bất ngờ kích hoạt khi máy bay đang lăn bánh, khiến hành khách - được cho là một sĩ quan - bị hất văng ra ngoài.
Tổng thống Vladimir Putin đã tới thăm một nhà máy chế biến và tinh chế dầu cá địa phương khi dừng chân ở Magadan, vùng Viễn Đông Nga, trước khi tiếp tục hành trình đến hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska.
Một chiếc MiG-29 của Ukraine thả quả bom dẫn đường GBU-62 do Mỹ sản xuất xuống sở chỉ huy cấp đại đội của Liên bang Nga tại vùng Zaporizhzhia, khiến cơ sở này bị phá hủy hoàn toàn.
Một trận lũ quét dữ dội đã bất ngờ tràn qua làng Dharali - ngôi làng nhỏ nằm trên dãy Himalaya ở phía Bắc Ấn Độ - vào chiều ngày 5/8 khiến nhiều người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng.
Một binh sĩ tham gia chiến dịch phòng thủ cho biết đơn vị vận hành UAV của Nga đã chặn được tín hiệu từ UAV của Ukraine và báo cáo vị trí và mục tiêu chỉ định cho đơn vị phòng không. Sau đó, các binh sĩ phòng không vào vị trí phòng thủ và nổ súng vào các UAV đang tiến đến.
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 3/8 dẫn báo cáo từ Nhóm Ứng phó với núi lửa phun trào ở Kamchatka cho biết vụ phun trào xảy ra vào lúc 4 giờ 50 sáng 3/8, theo giờ địa phương, tạo ra một cột tro cao 6.000 m bốc lên từ đỉnh núi cao 1.856 m so với mực nước biển.
Máy bay chiến đấu hiện đại F-35C của Mỹ rơi xuống vùng nông thôn gần căn cứ Lemoore vào sáng ngày 30/7 (giờ địa phương). Vụ cháy dữ dội, phi công bung dù thoát hiểm an toàn. Nguyên nhân đang được điều tra.
Cảnh quay cho thấy khoảnh khắc sóng thần tràn vào Severo-Kurilsk sau trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka, Nga ngày 30/7.
Cảnh báo sóng thần được phát đi sau động đất gần Kamchatka khiến Fukushima - nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân năm 2011 - buộc phải sơ tán nhân viên tại khu vực thấp lên vùng an toàn.
Một đoạn video từ camera giám sát vừa được công bố cho thấy đội ngũ y bác sĩ tại thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky (Nga) giữ chặt bệnh nhân trong ca phẫu thuật. Ca mổ đang diễn ra thì trận động đất mạnh 8,8 độ làm rung chuyển toàn bộ bán đảo Kamchatka vào sáng 30/7.
Trận động đất mạnh 8,8 độ richter vừa xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka, vùng Viễn Đông nước Nga vào sáng ngày 30/7 đã khiến một trường mẫu giáo tại địa phương bị hư hại, song chưa ghi nhận thương vong.