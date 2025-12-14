Ông Trump tự tin tung đồng xu theo kiểu ‘không giống ai’
Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi xuất hiện tại trận bóng bầu dục giữa hai đối thủ truyền thống.
Chuyến bay của hãng United Airlines đi Tokyo (Nhật Bản) đã phải quay đầu khẩn cấp về sân bay quốc tế Dulles (Washington DC, Mỹ) vì sự cố động cơ.
Giới chức Mỹ xác nhận nhiều người bị bắn tại Đại học Brown trong ngày 13/12, theo giờ Mỹ. Đại học Brown là trường đại học danh tiếng hàng đầu nước Mỹ, nằm ở thành phố Providence, bang Rhode Island.
Trong lúc trả lời báo chí trên Không lực Một ngày 10/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ bị cửa nhà vệ sinh va trúng vai, nhưng nhanh chóng hóa giải sự cố bằng nụ cười và câu nói đùa khiến phóng viên bật cười.
Cảnh quay nghẹt thở ghi lại khoảnh khắc một người nhảy dù vật lộn giữa không trung vì dù dự phòng của anh bất ngờ bung ra và mắc vào đuôi máy bay trong lúc thực hiện cú nhảy.
Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu bị cáo buộc vận chuyển dầu từ Venezuela và Iran, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi thông báo.
Một chiếc máy bay cỡ nhỏ trong lúc hạ cánh khẩn cấp đã đáp trúng một chiếc ôtô đang di chuyển trên đường cao tốc ở bang Florida, Mỹ. Người điều khiển chiếc ô tô - một phụ nữ 57 tuổi - bị thương nhẹ. Phi công và hành khách trên máy bay không bị thương. Vụ việc khiến ô tô bị hỏng nặng, máy bay bị dập phần mũi và bánh đáp.
Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ vừa đột kích một nhà dân ở bang Minnesota, bắt giữ 4 người. Nhóm đột kích bị tố không có lệnh của tòa án khi tiến hành khám xét tư gia.
Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại tòa nhà bảy tầng ở Jakarta (Indonesia), khiến 20 người thiệt mạng sau khi ngọn lửa lan nhanh từ tầng trệt vào giữa trưa. Các video hiện trường cho thấy hàng chục lính cứu hỏa sơ tán những người bên trong, một số người mang theo túi đựng thi thể ra khỏi tòa nhà.
Trận động đất 7,6 độ ngoài khơi miền Bắc Nhật Bản tối 8/12 khiến ít nhất 30 người bị thương, làm hư hại đường sá và cắt điện hàng nghìn hộ giữa giá rét. Video tại hiện trường cho thấy đường nứt toác, một ôtô bị sụt xuống hố và kính cửa sổ vỡ tung trên phố.
Đoạn video lan truyền trên mạng trong tuần này ghi lại cảnh các đặc vụ nhập cư bịt mặt truy đuổi một người phụ nữ về tới tận cửa nhà ở ngoại ô New Orleans, bang Louisiana, Mỹ.