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Video Thể thao World Cup 2026

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Highlights Panama 0-2 Anh hinh anh

Highlights Panama 0-2 Anh

18:16 28/6/2026 18:16 28/6/2026 World Cup 2026

Sáng 28/6, tuyển Anh đánh bại Panama 2-0 nhờ các pha lập công của Jude Bellingham và Harry Kane để giành ngôi nhất bảng L World Cup 2026.

Highlights Croatia 2-1 Ghana hinh anh

Highlights Croatia 2-1 Ghana

18:16 28/6/2026 18:16 28/6/2026 World Cup 2026

Sáng 28/6, Croatia đánh bại Ghana 2-1 ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026 để giành vé vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng L.

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