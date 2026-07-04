Messi nhẹ nhàng đáp trả Ronaldo
Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7 một lần nữa là lời khẳng định về đẳng cấp vĩnh cửu nơi Messi.
Rạng sáng 4/7, Ai Cập đánh bại Australia 4-2 trên loạt luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7 một lần nữa là lời khẳng định về đẳng cấp vĩnh cửu nơi Messi.
Sáng 4/7, Jhon Arias ghi bàn vào lưới Ghana, đưa Colombia vươn lên dẫn 1-0 ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Pha cứu thua của Emiliano Martinez ở phút 116 trận thắng 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7 không khác gì một bàn thắng cho Argentina.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc động viên nạn nhân động đất tại Venezuela của Cristiano Ronaldo đang nhận được sự hưởng ứng tích cực trên khắp các nền tảng mạng xã hội sáng 4/7.
Sáng 4/7, Sidny Lopes Cabral có pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới Argentina, cân bằng tỷ số 2-2 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 4/7, Deroy Duarte ghi bàn vào lưới Argentina gỡ hòa 1-1 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 4/7, Lionel Messi có pha khống chế và dứt điểm tinh tế mở tỷ số 1-0 cho Argentina trước Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 4/7, Mohamed Hany đá phản lưới nhà giúp Australia cân bằng tỷ số 1-1 trước Ai Cập ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 4/7, Emam Ashour đánh đầu tung lưới Australia, mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 3/7, Bồ Đào Nha có màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Croatia với tỷ số 2-1 để đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2026.