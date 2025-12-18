Đệ nhất phu nhân Mỹ tung trailer phim làm về bản thân
Phim tài liệu làm về Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vừa tung trailer đầu tiên. Bà Melania là giám đốc sản xuất của dự án phim xoay quanh chính bà.
Ngày 18/12, một nữ sinh 16 tuổi bị lừa mang chiếc ba lô chứa thiết bị nổ tự chế từ một kho chứa bí mật ở ngoại ô vào trung tâm thành phố Volgodonsk (Nga). Video từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho thấy một nhân viên mặc bộ đồ kháng nổ nặng nề tiếp cận chiếc ba lô được đặt trên quảng trường thành phố và sau đó kích nổ từ khoảng cách an toàn.
Một chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ đã rơi tại khu vực trung tâm Mexico vào ngày 15/12 (giờ địa phương) khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra trong lúc máy bay đang cố gắng thực hiện hạ cánh khẩn cấp.
Ngày 16/12, Nga khẳng định không có tàu ngầm hay tàu mặt nước nào của Hạm đội Biển Đen ở quân cảng Novorossiysk bị hư hại sau cuộc tập kích bằng tàu lặn không người lái do Ukraine tiến hành một ngày trước đó.
Đoạn video ghi lại cảnh vợ chồng ông Gurman mở cửa xe, lao tới quật ngã đối tượng xuống lòng đường, tước vũ khí và giằng khẩu súng trường khỏi tay tên khủng bố 50 tuổi. Tuy nhiên Akram - tay súng còn lại - đã nhặt thêm một khẩu súng khác và sát hại cặp vợ chồng ở cự ly gần.
Dù không mang vũ khí và chỉ có một mình, ông Reuven Morrison, ném gạch về phía Sajid khi hắn tháo chạy về cầu vượt để bảo vệ cộng động. Con gái ông, Sheina Gutnick, nhận ra cha mình ngay khi xem đoạn phim ghi lại khoảnh khắc ông lao về phía tay súng.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết họ đã sử dụng một loại phương tiện không người lái dưới nước mới để tấn công căn cứ hải quân Novorossiysk, đánh chìm một tàu ngầm lớp Kilo của Liên bang Nga.
Không khí tang thương bao trùm bãi biển Bondi (Sydney, Australia) khi dòng người đổ về tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng.
Một video lan truyền trên nền tảng X (Twitter) cho thấy khoảnh khắc nghẹt thở khi một người qua đường tước vũ khí của một trong hai nghi phạm thực hiện vụ xả súng trên bãi biển Bondi (Australia). Vụ việc khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 29 người bị thương. Tay súng sau khi bị tước vũ khí đã chạy về phía nghi phạm còn lại ở gần đó.
Ít nhất 12 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra trên bãi biển Bondi, thành phố Sydney, Australia, ngày 14/12, theo giờ địa phương.
Chuyến bay của hãng United Airlines đi Tokyo (Nhật Bản) đã phải quay đầu khẩn cấp về sân bay quốc tế Dulles (Washington DC, Mỹ) vì sự cố động cơ.