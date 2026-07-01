Highlights Mexico 2-0 Ecuador
Sáng 1/7, Mexico vượt qua Ecuador 2-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.
Đêm 1/7, Brian Cipenga gây sốc khi chọc thủng lưới tuyển Anh ngay phút thứ 7, đưa CHDC Congo vượt lên dẫn 1-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Mexico vượt qua Ecuador 2-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Pháp nhẹ nhàng vượt qua Thụy Điển 3-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 1/7, Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, sau chiến thắng 2-0 trước Ecuador ở vòng 32 đội World Cup 2026, hình ảnh ăn mừng của các CĐV Mexico nhanh chóng được lan truyền trên X.
Thất bại tại World Cup 2026 không khiến Son Heung-min mất đi tình cảm của người hâm mộ, bởi anh vẫn được chào đón nồng nhiệt trong ngày trở về Hàn Quốc.
Khoảnh khắc HLV Didier Deschamps bày tỏ sự thán phục dành cho Kylian Mbappe sau màn trình diễn chói sáng trước Thụy Điển sáng 1/7 nhanh chóng gây chú ý trên X.
Sáng 1/7, Julian Quinones sút tung lưới Ecuador mở tỷ số 1-0 cho Mexico ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Raul Jimenez có cú sút trái phá vào lưới Ecuador nới rộng cách biệt lên thành 2-0 cho Mexico ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 30/6, Kaishu Sano ghi bàn vào lưới Brazil mở tỷ số 1-0 cho Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 30/6, Casemiro bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Brazil trong trận gặp Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.