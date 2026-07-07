Yamal ôm lấy Ronaldo
Khoảnh khắc Lamine Yamal tiến đến ôm Cristiano Ronaldo sau khi Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết World Cup 2026 khiến nhiều CĐV chú ý.
Sáng 7/7, Lukaku ghi bàn bằng cú cứa lòng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 4-1 cho Bỉ trước Mỹ, qua đó đưa đội nhà vào tứ kết World Cup 2026.
Khoảnh khắc Lamine Yamal tiến đến ôm Cristiano Ronaldo sau khi Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết World Cup 2026 khiến nhiều CĐV chú ý.
Sau thất bại trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 7/7, Cristiano Ronaldo có phát biểu đáng chú ý.
Sáng 7/7, Charles De Ketelaere sút tung lưới Mỹ, mở tỷ số cho Bỉ ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Dù không thể cùng Bồ Đào Nha đi tiếp tại World Cup 2026, Ronaldo vẫn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của các CĐV khi rời sân vận động, trở lại khách sạn sáng 7/7.
Sáng 7/7, Mikel Merino ghi bàn duy nhất, giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 7/7, Malik Tillman sút phạt hiểm hóc vào lưới Bỉ cân bằng tỷ số 1-1 cho Mỹ ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Cristiano Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha chính thức dừng chân tại World Cup 2026 sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội sáng 7/7.
Sáng 6/7, Anh xuất sắc vượt qua Mexico với tỷ số 3-2 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.
Rạng sáng 6/7, Cristiano Ronaldo đã có buổi phỏng vấn đáng chú ý trước trận đấu với Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 5/7, Mbappe gặp tai nạn hy hữu trong lúc làm nóng trước trận đấu với Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026.