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Video Thể thao World Cup 2026

VIDEO MỚI

Casemiro khoc khi tra loi phong van hinh anh

Casemiro khóc khi trả lời phỏng vấn

23 giờ trước 11:44 6/7/2026 World Cup 2026 2.8K

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc trả lời phỏng vấn Casemiro sau thất bại của 1-2 của Brazil trước Na Uy sáng 6/7 tại vòng 16 đội World Cup 2026 đang nhận được sự chú ý trên X.

Vinicius di dom chuc mung Haaland hinh anh

Vinicius dí dỏm chúc mừng Haaland

23 giờ trước 11:17 6/7/2026 World Cup 2026 2.5K

Trong lúc phỏng vấn sau chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, Erling Haaland đã nhận được lời chúc mừng đặc biệt từ Vinicius Jr.

Neymar om Odegaard hinh anh

Neymar ôm Odegaard

10:35 6/7/2026 10:35 6/7/2026 World Cup 2026 2.5K

Sau thất bại 1-2 của Brazil trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, hình ảnh Neymar đi đến ôm và chúc mừng Odegaard nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Highlights Phap 1-0 Paraguay hinh anh

Highlights Pháp 1-0 Paraguay

20:27 5/7/2026 20:27 5/7/2026 World Cup 2026 1.4K

Sáng 5/7, Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay nhờ pha lập công duy nhất của Kylian Mbappe, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.

Phap mo ty so 1-0 Paraguay hinh anh

Pháp mở tỷ số 1-0 Paraguay

06:49 5/7/2026 06:49 5/7/2026 World Cup 2026 1.4K

Sáng 5/7, Kylian Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 Paraguay ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

Ronaldo lai 'ghi ban' hinh anh

Ronaldo lại 'ghi bàn'

09:08 4/7/2026 09:08 4/7/2026 World Cup 2026 4.2K

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc động viên nạn nhân động đất tại Venezuela của Cristiano Ronaldo đang nhận được sự hưởng ứng tích cực trên khắp các nền tảng mạng xã hội sáng 4/7.

Messi nhe nhang dap tra Ronaldo hinh anh

Messi nhẹ nhàng đáp trả Ronaldo

08:48 4/7/2026 08:48 4/7/2026 World Cup 2026 17.5K

Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7 một lần nữa là lời khẳng định về đẳng cấp vĩnh cửu nơi Messi.

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