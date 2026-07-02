10 giờ trước
11:18 2/7/2026
Thế giới
Một người đàn ông và hai phụ nữ ở Mexico City đã tử vong do ngạt thở trong đêm 1/7, khi họ xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Mexico trước đội tuyển Ecuador tại vòng bảng World Cup.
09:26 1/7/2026
09:26 1/7/2026
Thế giới
Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết cậu bé tên là Klieber Moran, 3 tuổi. Bé Moran được các nhân viên cứu hộ Jordan đưa ra khỏi đống đổ nát sau 6 ngày bị vùi lấp.
16 giờ trước
05:00 2/7/2026
Thế giới
Theo Al Jazeera, người dân tại thủ đô Caracas của Venezuela sửng sốt khi thấy bầu trời chuyển sang sắc đỏ cam vào tối 30/6.
19:54 30/6/2026
19:54 30/6/2026
Thế giới
4.0K
Hình ảnh camera an ninh mà Guardian tiếp cận và được cảnh sát Thái Lan xác thực cho thấy Tunchanok đi cùng Carman vào sảnh khu căn hộ mà người này thuê tại khu vực bãi biển Jomtien lúc rạng sáng 25/6.
15:33 30/6/2026
15:33 30/6/2026
Thế giới
Hình ảnh ông Lee và bà Kim tương tác gần gũi với tiểu thương và người dân tại khu chợ truyền thống đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Hàn Quốc.
06:25 30/6/2026
06:25 30/6/2026
Thế giới
Bác sĩ María Fernanda Terán đỡ đẻ ngay trên vỉa hè tại thành phố ven biển La Guairá, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất sau hai trận động đất xảy ra liên tiếp tại Venezuela trong ngày 25/6.
06:25 30/6/2026
06:25 30/6/2026
Thế giới
Lực lượng Tìm kiếm và Cứu nạn Đô thị số 1 của bang Virginia (Mỹ) đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh các thành viên trong đội đưa người mẹ và em bé ra khỏi đống đổ nát. Đội cứu hộ đến từ bang Virginia cho biết hai mẹ con chỉ bị thương nhẹ.
06:25 30/6/2026
06:25 30/6/2026
Thế giới
Những thước phim do drone ghi lại cho thấy những tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng ở Venezuela sau hai trận động đất xảy ra liên tiếp tại Venezuela trong ngày 25/6.
06:03 30/6/2026
06:03 30/6/2026
Thế giới
3.1K
Gia đình của thiếu nữ 17 tuổi người Thái Lan bị sát hại cho biết họ không chấp nhận lời xin lỗi của nghi phạm và muốn công lý được thực thi.
19:00 29/6/2026
19:00 29/6/2026
Thế giới
1.0K
Berlin đang trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng bao trùm nước Đức. Để ứng phó, cảnh sát Berlin đã điều xe phun vòi rồng đến một số khu vực công cộng để giảm nhiệt cho đường phố.