Tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 CHDC Congo
Đêm 1/7, Harry Kane hoàn tất cú đúp vào lưới CHDC Congo, giúp tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Đêm 1/7, Harry Kane dứt điểm xuất sắc, cân bằng tỷ số 1-1 cho tuyển Anh trước CHDC Congo ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Đêm 1/7, Harry Kane hoàn tất cú đúp vào lưới CHDC Congo, giúp tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Đêm 1/7, Brian Cipenga gây sốc khi chọc thủng lưới tuyển Anh ngay phút thứ 7, đưa CHDC Congo vượt lên dẫn 1-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Mexico vượt qua Ecuador 2-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Pháp nhẹ nhàng vượt qua Thụy Điển 3-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 1/7, Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, sau chiến thắng 2-0 trước Ecuador ở vòng 32 đội World Cup 2026, hình ảnh ăn mừng của các CĐV Mexico nhanh chóng được lan truyền trên X.
Sáng 30/6, Julio Enciso có pha đánh đầu hiểm hóc vào lưới Đức mở tỷ số 1-0 cho Paraguay ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 30/6, Kai Havertz đánh đầu hiểm hóc vào lưới Paraguay gỡ hòa 1-1 cho tuyển Đức ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 30/6, Jose Canale thực hiện thành công lượt sút luân lưu quyết định, giúp Paraguay đánh bại Đức 4-3 (cả 2 đội hòa 1-1 sau 120 phút) và giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Khoảnh khắc Alisson và Weverton tiến lại an ủi, động viên các cầu thủ Nhật Bản sau trận đấu ở vòng 32 đội World Cup 2026 rạng sáng 30/6 đang thu hút sự chú ý trên X.