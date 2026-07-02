Người hâm mộ Canada phát cuồng vì Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha
Tối 1/7, hình ảnh Cristiano Ronaldo và các đồng đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho cuộc đối đầu Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 tại Toronto nhanh chóng gây chú ý trên X.
Tối 1/7, đoạn phỏng vấn của Lamine Yamal với Partidazo COPE trước thềm cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Áo thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 nhanh chóng nhận được sự chú ý trên X.
Tối 1/7, hình ảnh Cristiano Ronaldo và các đồng đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho cuộc đối đầu Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 tại Toronto nhanh chóng gây chú ý trên X.
Sáng 2/7, Malik Tillman có cú sút phạt hiểm hóc giúp Mỹ nới rộng khoảng cách với Bosnia & Herzegovina lên thành 2-0 ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 2/8, Folarin Balogun ghi bàn vào lưới Bosnia & Herzegovina mở tỷ số 1-0 cho Mỹ ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 2/7, Lukaku dứt điểm chính xác vào lưới Senegal, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho tuyển Bỉ ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 2/7, Ismaila Sarr thoát xuống dứt điểm tung lưới Bỉ, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Senegal tại trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 2/7, Habib Diarra ghi bàn vào lưới Bỉ, đưa Senegal vươn lên dẫn 1-0 trước Bỉ ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Đêm 1/7, Harry Kane hoàn tất cú đúp vào lưới CHDC Congo, giúp tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Đêm 1/7, Harry Kane dứt điểm xuất sắc, cân bằng tỷ số 1-1 cho tuyển Anh trước CHDC Congo ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Đêm 1/7, Brian Cipenga gây sốc khi chọc thủng lưới tuyển Anh ngay phút thứ 7, đưa CHDC Congo vượt lên dẫn 1-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Mexico vượt qua Ecuador 2-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.