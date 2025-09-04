Người bán bánh mì tử vong ở TP.HCM
Người đàn ông điều khiển xe máy trên đường, do không chú ý đã tông thẳng vào đuôi ô tô tải đang dừng. Vụ tai nạn khiến người này tử vong tại chỗ.
Ngày 4/9, Công an TP.HCM đang xác minh, xử lý trường hợp ôtô bán tải vượt đèn đỏ, nháy đèn pha khi lưu thông trên đường, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.
Mưa lớn trước thời điểm khai hỏa khiến nhiều người dân TP.HCM không thể chiêm ngưỡng trọn vẹn màn pháo hoa mừng Quốc khánh.
Đang lưu thông trên đường, xe máy bỗng bị trượt ngã khiến hai cha con người đi xe máy lọt xuống cống thoát nước. Người dân phát hiện đã nhanh chóng chạy tới giải cứu.
Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân cùng chung tay xây dựng đất nước hùng mạnh, vươn tới hòa bình, thịnh vượng.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao - Du lịch, giới thiệu các đại biểu là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Sáng 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại quảng trường Ba Đình.
Sáng 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) diễn ra tại quảng trường Ba Đình với sự tham gia của 40.000 người.
Đêm ngày 1, rạng sáng 2/9, hàng nghìn người dân không ngủ, tập trung ở các tuyến phố trung tâm Hà Nội để đón chờ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh.
Đêm 30/8, Đ.T.K. (16 tuổi) lái xe máy trên đường ĐT.743, hướng từ Thủ Dầu Một đi Tân Uyên, đến đoạn giao với đường Bình Chuẩn 62, phường An Phú (TP.HCM), K. đánh lái tránh người đàn ông đi xe đạp cùng chiều phía trước, văng xe vào ôtô tải, tử vong tại chỗ.
Từ 6h30 ngày 30/8, tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 được tổ chức ở Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm với quy mô tương đương sự kiện chính thức, có cả sự tham gia của lực lượng không quân.