Người dân kể về nghi ngờ bò chết do chó sói cắn

08:47 28/8/2025 08:47 28/8/2025 Xã hội 2.6K

Anh Sềnh A Vừ, Bí thư Chi bộ bản Huổi Chanh, Điện Biên kể lại sự việc. Anh cho biết, bức ảnh lan truyền trên báo chí, mạng xã hội về xác một con bò bị mất phần hậu môn, thủng lớn ở phần bụng là của gia đình ông Vàng Nềnh Dế ở bản Huổi Chanh. Chỉ trong 3 tháng trở lại đây, gia đình ông Dế mất hơn 5 con bò.

Video con bê nghi bị sói ăn thịt ở Điện Biên

08:32 28/8/2025 08:32 28/8/2025 Xã hội 7.5K

Video con bê nghi bị sói ăn thịt do người dân ghi lại. Trâu bò bị sát hại đều có đặc trưng là bị tổn thương vùng bụng và hậu môn - những vị trí tấn công được cho là đặc trưng của sói.

Tàu thuyền tại xã Thiên Cầm hư hỏng nặng sau bão đổ bộ

06:31 28/8/2025 06:31 28/8/2025 Xã hội

Ngư dân chia sẻ sau bão, nhiều tàu thuyền hư hỏng. Với ngư dân miền biển không ai mà không sợ bão, cũng không ai liều mình để chống lại thiên nhiên. Với người gắn bó cả đời cùng nghề biển, con tàu không chỉ là tài sản, miếng cơm manh áo của gia đình mà còn như “người bạn” tri kỷ.

Video con dâu đưa mẹ chồng hơn 95 tuổi đi xem diễu binh

06:12 28/8/2025 06:12 28/8/2025 Xã hội

Mong ước được về Hà Nội xem diễu binh và thực hiện nguyện vọng vào lăng viếng Bác của cụ Đặng Thị Thịnh (nay đã ngoài 90 tuổi) đã thành hiện thực. Từ tỉnh Ninh Bình, chị Nguyễn Thị Duyên, con dâu của cụ Thịnh, đưa mẹ bắt ôtô từ bến xe Phủ Lý lên Hà Nội xem diễu binh và dự định vào viếng Lăng Bác.

Cầu chữ Y bên hồ Xuân Hương chìm trong lửa

20:10 27/8/2025 20:10 27/8/2025 Xã hội 1.6K

Cây cầu chữ Y nổi tiếng bên hồ Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Nguyên nhân được xác định do người dân đốt vàng mã sau khi thờ cúng trong tháng “cô hồn”.

Clip 'kỳ ngư' cá rô vàng quẫy đuôi lóng lánh

15:58 17/8/2025 15:58 17/8/2025 Xã hội 2.9K

Anh Nguyễn Thanh Hùng (32 tuổi, ngụ xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) xác nhận, con cá rô đồng màu vàng trong clip lan truyền trên mạng xã hội, do anh câu được vào chiều 16/8 ở con kênh phía sau nhà.

Video Quân đội nhân dân Lào luyện tập tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

15:02 15/8/2025 15:02 15/8/2025 Xã hội 8.7K

Sau gần một tháng vất vả tập luyện, bất kể mưa hay nắng, đội hình của Khối diễu binh Quân đội Lào đã ngay ngắn, những bước chân dứt khoát hòa cùng tiếng hô vang trên nền nhạc các ca khúc hùng tráng như “Tiến bước dưới quân kỳ”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, “Vì nhân dân quên mình”…

Clip điện giật khiến hai công nhân ngưng tim

12:23 15/8/2025 12:23 15/8/2025 Xã hội 1.7K

Khoảng 17 giờ ngày 14/8, xảy ra vụ tai nạn lao động, 2 công nhân bị điện giật nguy kịch tại công trường xây dựng gần Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

