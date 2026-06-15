Video bàn thắng lịch sử của tuyển Curacao trước Đức
Bàn gỡ hòa 1-1 của Comenencia vào lưới tuyển Đức sáng 15/6 là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của quốc gia này tại sân chơi World Cup.
Felix Nmecha giúp Đức vươn lên dẫn trước Curacao với tỷ số 1-0 trong trận đấu thuộc bảng E World Cup 2026 rạng sáng 15/6.
Bàn gỡ hòa 1-1 của Comenencia vào lưới tuyển Đức sáng 15/6 là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của quốc gia này tại sân chơi World Cup.
Bàn thắng trên chấm 11m của cầu thủ Arsenal giúp Đức tạm dẫn 3-1 trước Curacao tại trận đấu thuộc bảng E World Cup 2026 sáng 15/6.
Mọi nỗ lực của Arda Guler và Thổ Nhĩ Kỳ trước Australia trở nên vô nghĩa trong trận thua 0-2 trước Australia ở bảng D World Cup 2026.
Phút 27, Nestor Irankunda ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Australia trước Thổ Nhĩ Kỳ thuộc bảng D World Cup 2026 sáng 14/6.
Phút 53 trận gặp Bosnia & Herzegovina tại bảng B rạng sáng 13/6, Richie Laryea dứt điểm đưa bóng tìm đến xà ngang sau pha phá hụt của Sead Kolasinac, khiến Canada bỏ lỡ đáng tiếc.
Màn ăn mừng của streamer YouTuber này nhanh chóng trở nên viral trên các trang mạng xã hội như Twitter, Instagram sau chiến thắng 4-1 của Mỹ trước Paraguay sáng 13/6.
Sáng 13/6, tuyển Mỹ có bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2026 nhờ pha đá phản lưới nhà của cầu thủ Paraguay.
Sáng 13/6, Folarin Balogun chớp thời cơ nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Mỹ trước Paraguay.
Sáng 13/6, Mauricio ghi bàn danh dự cho Paraguay trong thất bại 1-4 trước tuyển Mỹ ở trận khai màn bảng D World Cup 2026.
Sáng 13/6, Giovanni Reyna ghi bàn đẹp mắt cho tuyển Mỹ trong chiến thắng 4-1 trước Paraguay ở trận khai màn bảng D World Cup 2026.