Bàn thắng giúp Qatar giành điểm số lịch sử trước Thụy Sĩ
Tuyển Qatar có trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ rạng sáng 14/6.
Trên chấm 11 m, Breel Embolo thực hiện thành công cú sút mở tỷ số cho Thụy Sĩ trước Qatar.
Tuyển Qatar có trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ rạng sáng 14/6.
Sáng 12/6, Ladislav Krejci đánh đầu hiểm hóc không cho thủ môn Hàn Quốc cơ hội cản phá, qua đó mở tỷ số cho CH Czech.
Hwang In-beom thoát xuống thông minh, loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn CH Czech bằng động tác giả trước khi dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc.
Oh Hyeon Gyu băng cắt chính xác và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Hàn Quốc trước CH Czech ở bảng A World Cup 2026.
Phút 53 trận gặp Bosnia & Herzegovina tại bảng B rạng sáng 13/6, Richie Laryea dứt điểm đưa bóng tìm đến xà ngang sau pha phá hụt của Sead Kolasinac, khiến Canada bỏ lỡ đáng tiếc.
Sáng 13/6, Folarin Balogun lập cú đúp, giúp tuyển Mỹ thắng đậm Paraguay 4-1 ở trận ra quân bảng D World Cup 2026.
Sáng 13/6, Giovanni Reyna ghi bàn đẹp mắt cho tuyển Mỹ trong chiến thắng 4-1 trước Paraguay ở trận khai màn bảng D World Cup 2026.
Sáng 13/6, Mauricio ghi bàn danh dự cho Paraguay trong thất bại 1-4 trước tuyển Mỹ ở trận khai màn bảng D World Cup 2026.
Sáng 13/6, Folarin Balogun chớp thời cơ nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Mỹ trước Paraguay.
Sáng 13/6, tuyển Mỹ có bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2026 nhờ pha đá phản lưới nhà của cầu thủ Paraguay.