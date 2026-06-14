Video bàn thắng lịch sử của Scotland
Cú dứt điểm mở tỷ số 1-0 vào lưới Haiti của John McGinn là bàn thắng đầu tiên của Scotland tại World Cup sau 28 năm.
Phút 27, Nestor Irankunda ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Australia trước Thổ Nhĩ Kỳ thuộc bảng D World Cup 2026 sáng 14/6.
Cú dứt điểm mở tỷ số 1-0 vào lưới Haiti của John McGinn là bàn thắng đầu tiên của Scotland tại World Cup sau 28 năm.
Tình huống dứt điểm kỹ thuật của ngôi sao Real Madrid giúp Brazil cân bằng tỷ số 1-1 trong trận đấu với Morocco thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 sáng 14/6.
Thủ môn Yassine Bounou có pha cứu thua xuất sắc sau cú sút ngẫu hứng của Paqueta ở phút 45+2 trong trận đấu giữa Brazil và Morocco tại bảng C World Cup 2026 vào sáng 14/6.
Bàn thắng mở tỷ số ở phút 21 của Ismael Saibari giúp Morocco vươn lên dẫn trước 1-0 trong trận đấu thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 ngày 14/6.
Tuyển Qatar có trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ rạng sáng 14/6.
Trên chấm 11 m, Breel Embolo thực hiện thành công cú sút mở tỷ số cho Thụy Sĩ trước Qatar.
Phút 53 trận gặp Bosnia & Herzegovina tại bảng B rạng sáng 13/6, Richie Laryea dứt điểm đưa bóng tìm đến xà ngang sau pha phá hụt của Sead Kolasinac, khiến Canada bỏ lỡ đáng tiếc.
Màn ăn mừng của streamer YouTuber này nhanh chóng trở nên viral trên các trang mạng xã hội như Twitter, Instagram sau chiến thắng 4-1 của Mỹ trước Paraguay sáng 13/6.
Sáng 13/6, tuyển Mỹ có bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2026 nhờ pha đá phản lưới nhà của cầu thủ Paraguay.
Sáng 13/6, Folarin Balogun chớp thời cơ nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Mỹ trước Paraguay.