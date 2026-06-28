Kane nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Anh trước Ghana
Tiền đạo của Bayern Munich có pha đánh đầu dũng mãnh nhân đôi cách biệt cho ''Tam sư'' trước Panama ở lượt cuối bảng L World Cup 2026 sáng 28/6.
Sáng 28/6, pha lốp bóng đẳng cấp của Eldor Shomurodov đưa Uzbekistan vươn lên dẫn trước CHDC Congo ở lượt trận cuối bảng K World Cup 2026
Tiền đạo của Bayern Munich có pha đánh đầu dũng mãnh nhân đôi cách biệt cho ''Tam sư'' trước Panama ở lượt cuối bảng L World Cup 2026 sáng 28/6.
Sáng 28/6, Yoane Wissa hoàn tất cú đúp giúp Congo nâng tỷ số lên 3-1 trước Uzbekistan ở lượt đấu cuối bảng K World Cup 2026.
Sáng 28/6, Nikola Vlasic đánh đầu hiểm hóc vào lưới Ghana đưa Croatia vươn lên dẫn 2-1 ở lượt trận cuối bảng L World Cup 2026.
Sáng 27/6, Bỉ dễ dàng đánh bại New Zealand 5-1 ở lượt cuối bảng G World Cup 2026.
Sáng 28/6, Jude Bellingham dứt điểm cận thành mở tỷ số cho ''Tam sư'' ở trận đấu cuối bảng L World Cup 2026.
Sáng 28/6, Derrick Luckassen đệm bóng cận thành vào lưới Croatia san bằng cách biệt cho Ghana ở lượt đấu cuối bảng L World Cup 2026.
Khoảnh khắc tuyển Hàn Quốc bị ném trứng tại sân bay, sau khi bị loại ở vòng bảng World Cup 2018 bất ngờ được chia sẻ trở lại và nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội.
Sáng 28/6, Petar Sucic có cú sút xa đẹp mắt vào lưới Ghana mở tỷ số cho Croatia ở lượt đấu cuối bảng L World Cup 2026.
Sáng 27/6, Ai Cập hòa Iran 1-1 trong trận đấu cuối cùng của hai đội tại bảng G World Cup 2026.
Sáng 27/6, Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0 ở lượt cuối bảng H World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng.