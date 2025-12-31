7 giờ trước
23:18 31/12/2025
Thế giới
3.4K
Ngày 31/12, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc một thiết bị bay không người lái (UAV) bị bắn hạ, mà Moscow cáo buộc do Ukraine điều khiển, nhắm mục tiêu vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại khu vực Tây Bắc nước Nga hồi đầu tuần.
5 giờ trước
01:17 1/1/2026
Thế giới
Tại Seoul (Hàn Quốc), lễ đánh chuông truyền thống kết hợp đếm ngược chào năm mới diễn ra trang trọng tại Tháp chuông Bosingak. Trong khi đó, ở Tokyo (Nhật Bản), đám đông đang tập trung về chùa Zojo-ji để tham gia nghi lễ giao thừa mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của xứ sở hoa anh đào.
5 giờ trước
01:17 1/1/2026
Thế giới
Vào 23h giờ Hà Nội, những màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm 2026 đã thắp sáng bầu trời quanh Tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur (Malaysia) và tòa nhà Taipei 101 tại Đài Bắc.
9 giờ trước
20:56 31/12/2025
Thế giới
1.8K
8 giờ tối 31/12 (giờ Việt Nam), Australia đã bước sang năm 2026. Pháo hoa đã được bắn lên từ Cầu Cảng Sydney và Nhà hát Opera Sydney, hai địa điểm mang tính biểu tượng, trong khi đám đông theo dõi.
11 giờ trước
19:14 31/12/2025
Thế giới
1.7K
Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về khu vực Tháp Bầu Trời (New Zealand) để cùng đếm ngược thời khắc giao thừa, trước khi bầu trời rực sáng với màn pháo hoa bắn từ đỉnh tháp.
17:15 30/12/2025
Thế giới
Video do kênh truyền thông của Hải quân Trung Quốc công bố ngày 28/12 cho thấy tên lửa YJ-20 được phóng từ một ống phóng thẳng đứng (VLS) ở khu vực đuôi tàu Type 055 Vô Tích. Tên lửa sử dụng phương thức phóng nguội, tức được đẩy ra khỏi ống phóng trước khi động cơ chính được kích hoạt.
19:05 30/12/2025
Thế giới
1.7K
Ngày 30/12, Belarus công bố video tổ hợp Oreshnik đang cơ động trên lãnh thổ, trong đó có xe chỉ huy, xe bệ phóng và thiết giáp hộ tống, đang di chuyển trên tuyến đường phủ tuyết trong một khu rừng. Các binh sĩ sau đó phủ lưới ngụy trang để che giấu khí tài.
19 giờ trước
11:21 31/12/2025
Thế giới
Một giáo viên ở miền Đông Trung Quốc đã phạt những học sinh đi muộn nhảy theo ca khúc Mistake (Sai lầm). Màn trình diễn này sau đó đã gây sốt trên mạng xã hội.
22 giờ trước
07:52 31/12/2025
Thế giới
Sáng 30/12, hàng chục khách hàng lo lắng, bức xúc tập trung trước chi nhánh của ngân hàng Sparkasse nằm ở thành phố Gelsenkirchen, miền tây nước Đức. Trước đó, băng trộm đã đột nhập vào khu vực có hàng nghìn két an toàn chứa đồ của khách hàng, lấy đi số tiền và tài sản ước tính lên tới hàng chục triệu euro.
15 giờ trước
15:05 31/12/2025
Thế giới
Triển lãm đèn lồng đang diễn ra tại Triển lãm Flower Expo Park ở Ngân Xuyên, Ninh Hạ, Trung Quốc. Triển lãm vừa khai mạc ngày 27/12 để chào đón năm mới 2026. Sự kiện được chia thành 5 khu trưng bày theo chủ đề, giới thiệu hơn 100 cụm đèn lồng cỡ lớn. Nổi bật trong số này là nhóm tượng ngựa phi nước đại cao tới 13 m cùng nhiều mẫu đèn lồng lấy cảm hứng từ các câu chuyện thần thoại.