Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại tòa nhà bảy tầng ở Jakarta (Indonesia), khiến 20 người thiệt mạng sau khi ngọn lửa lan nhanh từ tầng trệt vào giữa trưa. Các video hiện trường cho thấy hàng chục lính cứu hỏa sơ tán những người bên trong, một số người mang theo túi đựng thi thể ra khỏi tòa nhà.