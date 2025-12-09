Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thế giới

VIDEO MỚI

Man trinh dien cua truc thang va may bay chien trong le dieu binh Lao hinh anh

Màn trình diễn của trực thăng và máy bay chiến trong lễ diễu binh Lào

10:02 2/12/2025 10:02 2/12/2025 Thế giới 4.9K

Chương trình tái hiện sức mạnh của lực lượng quốc phòng - an ninh, các bộ ngành cùng bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc Lào. Điểm nhấn còn có màn trình diễn của trực thăng và máy bay chiến đấu trên bầu trời Vientiane, trong đó dàn trực thăng mang theo Quốc kỳ Lào, cờ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lá cờ in số '50' biểu trưng cho 50 năm Quốc khánh và cờ khẩu hiệu 'Tinh thần 2/12 muôn năm'.

Lu lut tai Indonesia khien it nhat 442 nguoi thiet mang hinh anh

Lũ lụt tại Indonesia khiến ít nhất 442 người thiệt mạng

18:44 1/12/2025 18:44 1/12/2025 Thế giới 1.9K

Lũ lụt và sạt lở đã khiến ít nhất 442 người Indonesia thiệt mạng, hàng trăm người mất tích. Đây là thảm họa thiên nhiên gây chết chóc nhiều nhất ở Indonesia kể từ trận động đất - sóng thần năm 2018 tại Sulawesi khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.

Cuoc chien voi ngon lua suot ngay dem tai chung cu Hong Kong cua nhung nguoi linh cuu hoa hinh anh

Cuộc chiến với ngọn lửa suốt ngày đêm tại chung cư Hong Kong của những người lính cứu hỏa

06:56 29/11/2025 06:56 29/11/2025 Thế giới

Video timelapse hiện trường cho thấy tính đến sáng ngày 27/11, ngọn lửa vẫn bùng lên từ ít nhất hai tòa nhà 32 tầng và khói đen cuồn cuộn. Lực lượng cứu hỏa cho biết đã khống chế bốn tòa, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu tại ba tòa còn lại sau hơn 15 giờ nỗ lực.

Hoa hoan o Hong Kong duoc khong che hinh anh

Hỏa hoạn ở Hong Kong được khống chế

13:17 27/11/2025 13:17 27/11/2025 Thế giới 2.8K

Hỏa hoạn ở khu chung cư Wang Fuk Court đã được khống chế triệt để, các đội cứu hộ bắt đầu rà soát các tòa nhà để tìm kiếm những người còn sống sót, cũng như đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi khu vực hỏa hoạn.

Can canh bien lua nuot tron 7 toa chung cu tai Hong Kong hinh anh

Cận cảnh biển lửa nuốt trọn 7 tòa chung cư tại Hong Kong

22:18 26/11/2025 22:18 26/11/2025 Thế giới 31.4K

Video cho thấy ngọn lửa dữ dội lan nhanh qua hệ thống giàn giáo tre của khu chung cư Wang Fuk Court. Khói đen cuồn cuộn bốc cao ngay từ những phút đầu tiên khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên, sau đó lửa từ tòa nhà ban đầu nhanh chóng bén sang ít nhất ba tòa khác trong khu.

Mien Nam Thai Lan ngap trong bien nuoc hinh anh

Miền Nam Thái Lan ngập trong biển nước

10:34 26/11/2025 10:34 26/11/2025 Thế giới 1.1K

Hình ảnh do Đài Truyền hình Công cộng Thái Lan (TPBS) ghi lại ngày 23/11 cho thấy thành phố Hat Yai - trung tâm thương mại lớn của tỉnh Songkhla - chìm trong biển nước, trong khi lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm và giải cứu tại nhiều khu vực.

Bao Verbena gay mua ngap nghiem trong tai Philippines hinh anh

Bão Verbena gây mưa ngập nghiêm trọng tại Philippines

10:34 26/11/2025 10:34 26/11/2025 Thế giới 1.1K

Bão Verbena tiếp tục gây ra đợt mưa lũ nghiêm trọng trên diện rộng tại Visayas và Cebu trong ngày 25/11, khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, hàng trăm trường học tạm ngừng dạy học và nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Phu nhan Tong thong My don cay thong Noel hinh anh

Phu nhân Tổng thống Mỹ đón cây thông Noel

08:41 26/11/2025 08:41 26/11/2025 Thế giới 2.3K

Đệ nhất phu nhân Melania Trump xuất hiện đầy thanh lịch khi đón cây thông Noel của Nhà Trắng năm nay. Cây thông đến từ nông trại Korson’s Tree Farms ở Michigan, đã giành giải nhất trong cuộc thi của Hiệp hội Cây thông Noel Quốc gia.

Tiem kich An Do chay nhu qua cau lua tai Trien lam hang khong hinh anh

Tiêm kích Ấn Độ cháy như quả cầu lửa tại Triển lãm hàng không

06:31 22/11/2025 06:31 22/11/2025 Thế giới 1.1K

Máy bay chiến đấu Tejas của Ấn Độ đã rơi vào khoảng 14h10 ngày 21/11 (giờ địa phương) khi đang bay trình diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai. Hình ảnh từ video ghi lại vụ việc cho thấy cầu lửa bùng lên ngay sau khi máy bay chạm đất. Khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay.

Doan video ve Ronaldo cua Nha Trang gay sot hinh anh

Đoạn video về Ronaldo của Nhà Trắng gây sốt

14:59 20/11/2025 14:59 20/11/2025 Thế giới 1.0K

Trang Instagram của Nhà Trắng mới đây đăng tải đoạn video Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez sánh bước cùng Tổng thống Donald Trump trên “Lối đi danh dự của Tổng thống”. Đoạn video ngay lập tức gây “bão mạng”, thu hút hơn 7 triệu lượt thích và 74.000 bình luận chỉ sau vài giờ.

Canh tuong hoang loan khi sap cau o mo Congo hinh anh

Cảnh tượng hoảng loạn khi sập cầu ở mỏ Congo

07:38 17/11/2025 07:38 17/11/2025 Thế giới

Ngày 15/11, một cây cầu tại mỏ coban ở phía đông nam Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị sập, khiến ít nhất 32 thợ mỏ thiệt mạng. Hình ảnh do văn phòng tỉnh của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia của Congo (CNDH) gửi cho AFP cho thấy thợ mỏ đang đào bới tìm thi thể trong rãnh nước, với ít nhất 17 thi thể được đặt trên mặt đất gần đó.

Can canh vu phong ten lua New Glenn cua ty phu Jeff Bezos hinh anh

Cận cảnh vụ phóng tên lửa New Glenn của tỷ phú Jeff Bezos

12:53 14/11/2025 12:53 14/11/2025 Thế giới 2.5K

Blue Origin của Jeff Bezos lập cột mốc mới khi tên lửa New Glenn cất cánh từ Cape Canaveral sau nhiều ngày trì hoãn. Tên lửa hai tầng dùng 7 động cơ BE-4, đưa hai vệ tinh NASA lên quỹ đạo và lần đầu hạ cánh tầng đẩy tái sử dụng xuống Đại Tây Dương.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý