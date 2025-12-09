Đặc vụ nhập cư truy đuổi người phụ nữ Mỹ tới cửa nhà
Đoạn video lan truyền trên mạng trong tuần này ghi lại cảnh các đặc vụ nhập cư bịt mặt truy đuổi một người phụ nữ về tới tận cửa nhà ở ngoại ô New Orleans, bang Louisiana, Mỹ.
Trận động đất 7,6 độ ngoài khơi miền Bắc Nhật Bản tối 8/12 khiến ít nhất 30 người bị thương, làm hư hại đường sá và cắt điện hàng nghìn hộ giữa giá rét. Video tại hiện trường cho thấy đường nứt toác, một ôtô bị sụt xuống hố và kính cửa sổ vỡ tung trên phố.
Các thành viên trong gia đình hoàng gia Anh đã xuất hiện tại lễ hát thánh ca "Together At Christmas" ở Tu viện Westminster, với trang phục lấy tông màu xanh làm chủ đạo.
Tổng thống Donald Trump bật dậy nhảy theo điệu nhạc YMCA trong lúc nhóm Village People trình diễn ở lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy ngày 5/12
Lầu Năm Góc thông báo vừa tiêu diệt 4 người trong vụ tấn công tàu nghi chở ma túy trên Thái Bình Dương.
Một đoạn đường cao tốc nông thôn ở tỉnh Tây Sumatra (Indonesia) đã bị sụt lở hoàn toàn, tạo thành hố sâu lớn sau các trận lũ quét và sạt lở đất những ngày qua, theo các đoạn video lan truyền ngày 4/12.
Nhiều người dùng trên mạng xã hội Xiaohongshu - nền tảng tương tự Instagram của Trung Quốc - đã đăng tải video và hình ảnh, cho biết họ bắt gặp nhà lãnh đạo Pháp đang chạy thể dục và chào hỏi người dân địa phương tại công viên Thành Đô vào sáng 5/6.
54 cặp đôi kết hôn trong một lễ cưới tập thể tổ chức ở Gaza. Đây được xem là sự kiện thể hiện niềm hy vọng về hòa bình bền vững sau hai năm chiến sự.
Ông Trump nhiều lần bị bắt gặp nhắm mắt, gật gù khi các Bộ trưởng đang phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 3/12 tại Nhà Trắng.
Cảnh biên đội máy bay trực thăng mang cờ bay trên bầu trời khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tạo thành điểm nhấn ấn tượng của sự kiện.
Khoảnh khắc phi công Lào thả nhiễu trên bầu trời Viêng Chăn sáng 2/12 tạo điểm nhấn ấn tượng trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào.