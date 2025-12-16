17 phút trước
Thế giới
Dù không mang vũ khí và chỉ có một mình, ông Reuven Morrison, ném gạch về phía Sajid khi hắn tháo chạy về cầu vượt để bảo vệ cộng động. Con gái ông, Sheina Gutnick, nhận ra cha mình ngay khi xem đoạn phim ghi lại khoảnh khắc ông lao về phía tay súng.
Thế giới
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết họ đã sử dụng một loại phương tiện không người lái dưới nước mới để tấn công căn cứ hải quân Novorossiysk, đánh chìm một tàu ngầm lớp Kilo của Liên bang Nga.
18:48 14/12/2025
Thế giới
Ít nhất 12 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra trên bãi biển Bondi, thành phố Sydney, Australia, ngày 14/12, theo giờ địa phương.
19:06 14/12/2025
Thế giới
Một video lan truyền trên nền tảng X (Twitter) cho thấy khoảnh khắc nghẹt thở khi một người qua đường tước vũ khí của một trong hai nghi phạm thực hiện vụ xả súng trên bãi biển Bondi (Australia). Vụ việc khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 29 người bị thương. Tay súng sau khi bị tước vũ khí đã chạy về phía nghi phạm còn lại ở gần đó.
16:22 15/12/2025
Thế giới
Không khí tang thương bao trùm bãi biển Bondi (Sydney, Australia) khi dòng người đổ về tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng.
14:38 14/12/2025
Thế giới
Chuyến bay của hãng United Airlines đi Tokyo (Nhật Bản) đã phải quay đầu khẩn cấp về sân bay quốc tế Dulles (Washington DC, Mỹ) vì sự cố động cơ.
13:43 14/12/2025
Thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi xuất hiện tại trận bóng bầu dục giữa hai đối thủ truyền thống.
07:31 14/12/2025
Thế giới
Giới chức Mỹ xác nhận nhiều người bị bắn tại Đại học Brown trong ngày 13/12, theo giờ Mỹ. Đại học Brown là trường đại học danh tiếng hàng đầu nước Mỹ, nằm ở thành phố Providence, bang Rhode Island.
13:16 13/12/2025
Thế giới
Trong lúc trả lời báo chí trên Không lực Một ngày 10/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ bị cửa nhà vệ sinh va trúng vai, nhưng nhanh chóng hóa giải sự cố bằng nụ cười và câu nói đùa khiến phóng viên bật cười.
06:29 12/12/2025
Thế giới
Cảnh quay nghẹt thở ghi lại khoảnh khắc một người nhảy dù vật lộn giữa không trung vì dù dự phòng của anh bất ngờ bung ra và mắc vào đuôi máy bay trong lúc thực hiện cú nhảy.