07:31 14/12/2025
Thế giới
Giới chức Mỹ xác nhận nhiều người bị bắn tại Đại học Brown trong ngày 13/12, theo giờ Mỹ. Đại học Brown là trường đại học danh tiếng hàng đầu nước Mỹ, nằm ở thành phố Providence, bang Rhode Island.
13:43 14/12/2025
Thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi xuất hiện tại trận bóng bầu dục giữa hai đối thủ truyền thống.
14:38 14/12/2025
Thế giới
Chuyến bay của hãng United Airlines đi Tokyo (Nhật Bản) đã phải quay đầu khẩn cấp về sân bay quốc tế Dulles (Washington DC, Mỹ) vì sự cố động cơ.
23 giờ trước
Thế giới
Ít nhất 12 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra trên bãi biển Bondi, thành phố Sydney, Australia, ngày 14/12, theo giờ địa phương.
Thế giới
Một video lan truyền trên nền tảng X (Twitter) cho thấy khoảnh khắc nghẹt thở khi một người qua đường tước vũ khí của một trong hai nghi phạm thực hiện vụ xả súng trên bãi biển Bondi (Australia). Vụ việc khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 29 người bị thương. Tay súng sau khi bị tước vũ khí đã chạy về phía nghi phạm còn lại ở gần đó.
13:16 13/12/2025
Thế giới
Trong lúc trả lời báo chí trên Không lực Một ngày 10/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ bị cửa nhà vệ sinh va trúng vai, nhưng nhanh chóng hóa giải sự cố bằng nụ cười và câu nói đùa khiến phóng viên bật cười.
06:29 12/12/2025
Thế giới
Cảnh quay nghẹt thở ghi lại khoảnh khắc một người nhảy dù vật lộn giữa không trung vì dù dự phòng của anh bất ngờ bung ra và mắc vào đuôi máy bay trong lúc thực hiện cú nhảy.
09:54 11/12/2025
Thế giới
Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu bị cáo buộc vận chuyển dầu từ Venezuela và Iran, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi thông báo.
21:58 10/12/2025
Thế giới
Một chiếc máy bay cỡ nhỏ trong lúc hạ cánh khẩn cấp đã đáp trúng một chiếc ôtô đang di chuyển trên đường cao tốc ở bang Florida, Mỹ. Người điều khiển chiếc ô tô - một phụ nữ 57 tuổi - bị thương nhẹ. Phi công và hành khách trên máy bay không bị thương. Vụ việc khiến ô tô bị hỏng nặng, máy bay bị dập phần mũi và bánh đáp.
14:45 10/12/2025
Thế giới
Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ vừa đột kích một nhà dân ở bang Minnesota, bắt giữ 4 người. Nhóm đột kích bị tố không có lệnh của tòa án khi tiến hành khám xét tư gia.