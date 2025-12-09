7 giờ trước
14:20 9/12/2025
Thế giới
Trận động đất 7,6 độ ngoài khơi miền Bắc Nhật Bản tối 8/12 khiến ít nhất 30 người bị thương, làm hư hại đường sá và cắt điện hàng nghìn hộ giữa giá rét. Video tại hiện trường cho thấy đường nứt toác, một ôtô bị sụt xuống hố và kính cửa sổ vỡ tung trên phố.
15:11 8/12/2025
Thế giới
Đoạn video lan truyền trên mạng trong tuần này ghi lại cảnh các đặc vụ nhập cư bịt mặt truy đuổi một người phụ nữ về tới tận cửa nhà ở ngoại ô New Orleans, bang Louisiana, Mỹ.
18:22 6/12/2025
Thế giới
Các thành viên trong gia đình hoàng gia Anh đã xuất hiện tại lễ hát thánh ca "Together At Christmas" ở Tu viện Westminster, với trang phục lấy tông màu xanh làm chủ đạo.
14:49 6/12/2025
Thế giới
Tổng thống Donald Trump bật dậy nhảy theo điệu nhạc YMCA trong lúc nhóm Village People trình diễn ở lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy ngày 5/12
16:39 5/12/2025
Thế giới
Lầu Năm Góc thông báo vừa tiêu diệt 4 người trong vụ tấn công tàu nghi chở ma túy trên Thái Bình Dương.
16:26 5/12/2025
Thế giới
Một đoạn đường cao tốc nông thôn ở tỉnh Tây Sumatra (Indonesia) đã bị sụt lở hoàn toàn, tạo thành hố sâu lớn sau các trận lũ quét và sạt lở đất những ngày qua, theo các đoạn video lan truyền ngày 4/12.
15:55 5/12/2025
Thế giới
Nhiều người dùng trên mạng xã hội Xiaohongshu - nền tảng tương tự Instagram của Trung Quốc - đã đăng tải video và hình ảnh, cho biết họ bắt gặp nhà lãnh đạo Pháp đang chạy thể dục và chào hỏi người dân địa phương tại công viên Thành Đô vào sáng 5/6.
08:36 5/12/2025
Thế giới
54 cặp đôi kết hôn trong một lễ cưới tập thể tổ chức ở Gaza. Đây được xem là sự kiện thể hiện niềm hy vọng về hòa bình bền vững sau hai năm chiến sự.
11:04 3/12/2025
Thế giới
Ông Trump nhiều lần bị bắt gặp nhắm mắt, gật gù khi các Bộ trưởng đang phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 3/12 tại Nhà Trắng.
08:14 3/12/2025
Thế giới
Cảnh biên đội máy bay trực thăng mang cờ bay trên bầu trời khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tạo thành điểm nhấn ấn tượng của sự kiện.