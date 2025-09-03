5 giờ trước
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã di chuyển trên cùng một chiếc xe từ tiệc đón của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến nơi diễn ra cuộc gặp song phương.
Trước giờ khai màn lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn sáng 3/9, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trên thảm đỏ, chụp ảnh lưu niệm, sau đó cùng khách mời tiến vào khán đài trung tâm.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện trên chiếc xe mui trần Hongqi - Hồng Kỳ màu đen để duyệt binh và chào các đơn vị quân đội sáng 3/9.
Các đội hình bộ binh, xe cơ giới và vũ khí cùng các máy bay chiến đấu của Trung Quốc cất cánh từ nhiều sân bay tiến vào Quảng trường Thiên An Môn tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít sáng 3/9.
Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã đánh chìm một “tàu chở ma túy” từ Venezuela, tiêu diệt 11 thành viên Tren de Aragua. Washington coi đây là cảnh báo cứng rắn với các băng đảng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thiên Tân, Trung Quốc.
Tổng thống Vladimir Putin đã tới thành phố Thiên Tân, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc, nơi ông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và các sự kiện kỷ niệm 80 năm Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II.
Đoạn video dài 25 giây cho thấy một người đàn ông, được cho là ông Parubii, đang đi bộ trên vỉa hè thì một người khác mang theo túi ship đồ ăn bắt đầu đuổi theo ông.
Mô hình cảnh sát 3D cao khoảng 1,7 mét được lắp đặt tại một công viên ở thủ đô Seoul để tăng cường an toàn công cộng. Dữ liệu sở cảnh sát cho thấy kể từ khi lắp đặt, số vụ phạm tội được báo cáo trong giờ hoạt động của mô hình đã giảm 22%.
Ngày 25/8, cầu Huajiang Grand Canyon (tỉnh Quý Châu,Trung Quốc) đã hoàn thành bài kiểm tra tải trọng trước khi khánh thành vào cuối tháng 9. Cây cầu dự kiến sẽ xác lập kỷ lục cây cầu cao nhất thế giới ở độ cao 625 m, cao gấp 9 lần Cầu Cổng Vàng ở Mỹ.