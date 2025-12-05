Ông Trump ngủ gật trong cuộc họp nội các
Ông Trump nhiều lần bị bắt gặp nhắm mắt, gật gù khi các Bộ trưởng đang phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 3/12 tại Nhà Trắng.
54 cặp đôi kết hôn trong một lễ cưới tập thể tổ chức ở Gaza. Đây được xem là sự kiện thể hiện niềm hy vọng về hòa bình bền vững sau hai năm chiến sự.
Cảnh biên đội máy bay trực thăng mang cờ bay trên bầu trời khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tạo thành điểm nhấn ấn tượng của sự kiện.
Khoảnh khắc phi công Lào thả nhiễu trên bầu trời Viêng Chăn sáng 2/12 tạo điểm nhấn ấn tượng trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào.
Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại hoạt động của quân đội nước này tại trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk sau khi quân đội nước này tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk vào ngày 1/12.
Nhà Trắng đã hoàn tất hoạt động trang trí Giáng sinh sau một tuần huy động 150 tình nguyện viên cùng tham gia công tác chuẩn bị.
Chương trình tái hiện sức mạnh của lực lượng quốc phòng - an ninh, các bộ ngành cùng bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc Lào. Điểm nhấn còn có màn trình diễn của trực thăng và máy bay chiến đấu trên bầu trời Vientiane, trong đó dàn trực thăng mang theo Quốc kỳ Lào, cờ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lá cờ in số '50' biểu trưng cho 50 năm Quốc khánh và cờ khẩu hiệu 'Tinh thần 2/12 muôn năm'.
Lũ lụt và sạt lở đã khiến ít nhất 442 người Indonesia thiệt mạng, hàng trăm người mất tích. Đây là thảm họa thiên nhiên gây chết chóc nhiều nhất ở Indonesia kể từ trận động đất - sóng thần năm 2018 tại Sulawesi khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Sri Lanka ghi nhận mức thiệt hại lớn nhất do thiên tai gây ra kể từ thảm họa sóng thần năm 2004 khiến khoảng 31.000 người chết và hơn một triệu người mất nhà cửa.
Các vụ nổ đã làm rung chuyển hai tàu chở dầu Kairos dài 274 m của Nga trên Biển Đen gần eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/11, gây cháy trên các tàu này.
Video timelapse hiện trường cho thấy tính đến sáng ngày 27/11, ngọn lửa vẫn bùng lên từ ít nhất hai tòa nhà 32 tầng và khói đen cuồn cuộn. Lực lượng cứu hỏa cho biết đã khống chế bốn tòa, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu tại ba tòa còn lại sau hơn 15 giờ nỗ lực.