7 giờ trước
Thế giới
4.1K
Chương trình tái hiện sức mạnh của lực lượng quốc phòng - an ninh, các bộ ngành cùng bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc Lào. Điểm nhấn còn có màn trình diễn của trực thăng và máy bay chiến đấu trên bầu trời Vientiane, trong đó dàn trực thăng mang theo Quốc kỳ Lào, cờ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lá cờ in số '50' biểu trưng cho 50 năm Quốc khánh và cờ khẩu hiệu 'Tinh thần 2/12 muôn năm'.
3 giờ trước
Thế giới
Nhà Trắng đã hoàn tất hoạt động trang trí Giáng sinh sau một tuần huy động 150 tình nguyện viên cùng tham gia công tác chuẩn bị.
22 giờ trước
Thế giới
1.2K
Lũ lụt và sạt lở đã khiến ít nhất 442 người Indonesia thiệt mạng, hàng trăm người mất tích. Đây là thảm họa thiên nhiên gây chết chóc nhiều nhất ở Indonesia kể từ trận động đất - sóng thần năm 2018 tại Sulawesi khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
22 giờ trước
Thế giới
1.6K
Sri Lanka ghi nhận mức thiệt hại lớn nhất do thiên tai gây ra kể từ thảm họa sóng thần năm 2004 khiến khoảng 31.000 người chết và hơn một triệu người mất nhà cửa.
11:24 29/11/2025
Thế giới
1.5K
Các vụ nổ đã làm rung chuyển hai tàu chở dầu Kairos dài 274 m của Nga trên Biển Đen gần eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/11, gây cháy trên các tàu này.
06:56 29/11/2025
Thế giới
Video timelapse hiện trường cho thấy tính đến sáng ngày 27/11, ngọn lửa vẫn bùng lên từ ít nhất hai tòa nhà 32 tầng và khói đen cuồn cuộn. Lực lượng cứu hỏa cho biết đã khống chế bốn tòa, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu tại ba tòa còn lại sau hơn 15 giờ nỗ lực.
13:47 28/11/2025
Thế giới
Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước lũ cuồn cuộn đục ngầu chảy qua các khu dân cư tại tỉnh Tây Sumatra vào ngày 27/11, cuốn phăng nhà cửa và xe cộ trong tiếng la hét của người dân.
11:08 28/11/2025
Thế giới
2.7K
Một người dùng mạng xã hội chia sẻ hai đoạn clip cho thấy ngọn lửa đầu tiên bùng lên trong giàn giáo tre dưới chân tòa Wang Cheong, bao quanh bởi lưới xanh. Chỉ trong chốc lát, đám cháy lan nhanh dọc giàn giáo, phát ra nhiều tiếng nổ khi các ống tre bắt lửa.
05:19 28/11/2025
Thế giới
2.0K
Thợ săn bão Jordan Hall đã quay lại đoạn video cho thấy khoảnh khắc chuyến thám hiểm theo chân cơn lốc xoáy trở thành nhiệm vụ giải cứu động vật. Họ đã giải cứu được một chú chó khỏi cơn lốc xoáy ở Loco, Oklahoma.
18:22 27/11/2025
Thế giới
3.3K
Những công nhân xây dựng làm việc trên các giàn giáo với nhiều thanh tre đan cài, mỗi thanh buộc chặt bằng dây nhựa dựng trên những tòa nhà chọc trời cao hàng chục, thậm chí hàng trăm mét tại Hong Kong.