Phi hành đoàn Thần Châu 21 mang theo lò nướng không khói lên Trạm không gian Thiên Cung để mở rộng thực đơn cho phi hành gia trong các sứ mệnh mới. Rạng sáng 4/11, hai món đầu tiên mà các phi hành gia được thưởng thức từ chiếc lò nướng mới mang lên trạm là món cánh gà và bít tết.