Chiếc máy bay vận tải C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ chở 20 người gặp nạn sau khi cất cánh từ Azerbaijan và rơi xuống lãnh thổ Gruzia ngày 11/11. Video hiện trường cho thấy máy bay xoay nhiều vòng trên không, dầu phụt ra từ hai cánh và nhiều mảnh vỡ rơi xuống đất trước khi phần thân chính bốc cháy khi chạm đất.