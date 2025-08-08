08:40 6/8/2025
Thế giới
Một trận lũ quét dữ dội đã bất ngờ tràn qua làng Dharali - ngôi làng nhỏ nằm trên dãy Himalaya ở phía Bắc Ấn Độ - vào chiều ngày 5/8 khiến nhiều người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng.
09:40 5/8/2025
Thế giới
Một binh sĩ tham gia chiến dịch phòng thủ cho biết đơn vị vận hành UAV của Nga đã chặn được tín hiệu từ UAV của Ukraine và báo cáo vị trí và mục tiêu chỉ định cho đơn vị phòng không. Sau đó, các binh sĩ phòng không vào vị trí phòng thủ và nổ súng vào các UAV đang tiến đến.
15:50 3/8/2025
Thế giới
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 3/8 dẫn báo cáo từ Nhóm Ứng phó với núi lửa phun trào ở Kamchatka cho biết vụ phun trào xảy ra vào lúc 4 giờ 50 sáng 3/8, theo giờ địa phương, tạo ra một cột tro cao 6.000 m bốc lên từ đỉnh núi cao 1.856 m so với mực nước biển.
17:28 31/7/2025
Thế giới
Máy bay chiến đấu hiện đại F-35C của Mỹ rơi xuống vùng nông thôn gần căn cứ Lemoore vào sáng ngày 30/7 (giờ địa phương). Vụ cháy dữ dội, phi công bung dù thoát hiểm an toàn. Nguyên nhân đang được điều tra.
21:18 30/7/2025
Thế giới
Cảnh quay cho thấy khoảnh khắc sóng thần tràn vào Severo-Kurilsk sau trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka, Nga ngày 30/7.
17:47 30/7/2025
Thế giới
Cảnh báo sóng thần được phát đi sau động đất gần Kamchatka khiến Fukushima - nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân năm 2011 - buộc phải sơ tán nhân viên tại khu vực thấp lên vùng an toàn.
17:47 30/7/2025
Thế giới
Một đoạn video từ camera giám sát vừa được công bố cho thấy đội ngũ y bác sĩ tại thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky (Nga) giữ chặt bệnh nhân trong ca phẫu thuật. Ca mổ đang diễn ra thì trận động đất mạnh 8,8 độ làm rung chuyển toàn bộ bán đảo Kamchatka vào sáng 30/7.
11:28 30/7/2025
Thế giới
Trận động đất mạnh 8,8 độ richter vừa xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka, vùng Viễn Đông nước Nga vào sáng ngày 30/7 đã khiến một trường mẫu giáo tại địa phương bị hư hại, song chưa ghi nhận thương vong.
11:28 30/7/2025
Thế giới
Đài truyền hình Nhật Bản NHK cho biết những đợt sóng thần đầu tiên đã xuất hiện vào ngày 30/7 tại đảo Hokkaido, miền bắc nước này.
19:43 28/7/2025
Thế giới
Một đoạn video hé lộ hình ảnh được cho là của nghi phạm - một người đàn ông cầm súng ngắn, chạy qua bãi đỗ xe từ cổng chính dẫn vào khu chợ tại Bangkok ngày 28/7. Trong khi đó, một đoạn video từ camera an ninh ghi lại tại hiện trường cho thấy khung cảnh hỗn loạn khi hàng loạt tiếng súng vang lên.