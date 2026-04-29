Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thế giới

VIDEO MỚI

Mỹ đổ bộ lên tàu chở dầu Iran trên Ấn Độ Dương

24/4/2026 Thế giới

Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành kiểm tra và lên tàu một con tàu chở dầu có liên quan đến Iran trên vùng biển Ấn Độ Dương, sau khi Washington cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các phương tiện bị nghi hỗ trợ Tehran tại vùng biển quốc tế.

Iran phô diễn tên lửa Khorramshahr-4 trong cuộc tuần hành

22/4/2026 Thế giới

Tối 21/4, Iran đã trưng bày tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 cùng nhiều khí tài hạng nặng trong cuộc tuần hành tại Tehran. Động thái phô diễn sức mạnh này đi kèm tuyên bố về trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm gửi thông điệp răn đe đến các đối thủ trong khu vực.

Mỹ tận dụng ngừng bắn, âm thầm chuẩn bị đối đầu Iran

22/4/2026 Thế giới

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải video với hình ảnh các chiến đấu cơ, tàu chiến và binh sĩ Mỹ đang hoạt động, trích dẫn phát biểu của Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper: “Chúng tôi đang tái vũ trang, nâng cấp năng lực và điều chỉnh chiến thuật, kỹ thuật cũng như quy trình tác chiến, ngay lúc này, trong thời gian ngừng bắn".

Iran công bố video khẳng định tàu thuyền vẫn đi qua eo biển Hormuz

22/4/2026 Thế giới

Video được hãng thông tấn Fars của Iran đăng tải trên Telegram cho thấy các tàu thuyền di chuyển qua khu vực được cho là eo biển Hormuz, sau khi nhận được sự cho phép từ Tehran để đi vào Vịnh Ba Tư. CNN cho biết chưa thể xác minh độc lập các tuyên bố liên quan đến hành trình của những con tàu này.

Mỹ chặn bắt tàu chở dầu liên quan Iran

22/4/2026 Thế giới

Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết trong ngày 21/4, lực lượng Mỹ đã tiến hành kiểm tra và chặn bắt đối với tàu chở dầu M/T Tifani, tàu không mang quốc tịch và đang bị trừng phạt. Quá trình chặn bắt không xảy ra sự cố. Bộ này nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực thi pháp luật hàng hải trên phạm vi toàn cầu nhằm ngăn chặn những tàu bị trừng phạt cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran.

Iran tuyên bố không có kế hoạch tham gia vòng đàm phán thứ hai với Mỹ

20/4/2026 Thế giới

Ngày 20/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran hiện chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán thứ hai với Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington “không nghiêm túc” trong tiến trình ngoại giao khi gây hấn và vi phạm lệnh ngừng bắn. Iran tuyên bố giữ lập trường “thực tế” dựa trên kinh nghiệm làm việc với Mỹ, đồng thời sẵn sàng đáp trả “bằng toàn bộ sức mạnh và sự kiên quyết”.

Sóng lớn đánh vào bờ biển Nhật Bản sau cảnh báo sóng thần

20/4/2026 Thế giới

Một trận động đất mạnh 7,5 độ xảy ra ngoài khơi miền Bắc Nhật Bản trong chiều 20/4, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), kéo theo cảnh báo sóng thần với độ cao có thể lên tới 3 m. Trận động đất xảy ra lúc 16h53 (giờ địa phương), tại vùng biển Thái Bình Dương ngoài khơi tỉnh Iwate. Dư chấn đủ mạnh để làm rung chuyển các tòa nhà lớn tại Tokyo, cách tâm chấn hàng trăm km.

Thủy quân lục chiến Mỹ đu dây đổ bộ từ trực thăng xuống tàu Iran

20/4/2026 Thế giới

Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ rời tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli bằng trực thăng, bay qua biển Ả Rập để tiếp cận tàu Touska của Iran. Lính Mỹ đu dây đổ bộ xuống tàu vào ngày 19/4, sau khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance vô hiệu hóa hệ thống động lực của tàu Touska. Tàu Touska đã không tuân thủ các cảnh báo từ lực lượng Mỹ trong suốt 6 giờ.

Người dân Tehran xuống đường ủng hộ chính phủ

20/4/2026 Thế giới

Ngày 19/4, người dân Tehran xuống đường diễu hành thể hiện sự ủng hộ dành cho chính phủ, đồng thời phản đối các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Nhiều người tham gia biểu tình cũng thể hiện thái độ phản đối việc nối lại các nỗ lực ngoại giao.

Ông Trump cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

20/4/2026 Thế giới

Ngày 19/4, Tổng thống Trump cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, khi lực lượng Iran nã súng vào tàu di chuyển gần eo biển Hormuz. Ông Trump đe dọa sẽ tấn công hạ tầng trọng yếu của Iran từ phi Tehran chấp nhận các thỏa thuận do Mỹ đưa ra.

Iran từ chối đàm phán với Mỹ vì tấn công tàu Iran

20/4/2026 Thế giới

Ngày 20/4, Iran bác bỏ việc tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Mỹ, viện dẫn các yêu sách từ phía Washington và lệnh phong tỏa hàng hải đang áp đặt lên các cảng của nước này. Trước đó, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ tái khởi động các cuộc tấn công quân sự trừ khi Iran chấp nhận toàn bộ các điều khoản do phía Mỹ đưa ra.

Khoảnh khắc Mỹ nã súng vào tàu hàng Iran

20/4/2026 Thế giới

Mỹ công bố video cho thấy một tàu khu trục tên lửa của Hải quân Mỹ, được cho là tàu USS Spruance (DDG 111), nổ súng vào tàu chở hàng M/V Touska của Iran khi tàu này cố gắng vượt qua vòng phong tỏa mà Washington đang duy trì xung quanh các cảng của Iran.

Video Iran ra lệnh tàu Ấn Độ hủy hành trình qua eo biển Hormuz

19/4/2026 Thế giới

Đoạn video ghi lại thời điểm lực lượng quân sự Iran phát tín hiệu buộc một tàu treo cờ Ấn Độ phải hủy bỏ hành trình khi đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tehran tuyên bố đóng cửa trở lại tuyến hàng hải chiến lược, với lý do đáp trả việc Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Tàu chở dầu quay đầu hàng loạt tại eo biển Hormuz

19/4/2026 Thế giới

Dữ liệu hàng hải cho thấy nhiều tàu dầu, LNG tiến sát eo Hormuz rồi đồng loạt quay đầu khi Iran tái áp đặt kiểm soát quân sự, tuyên bố đóng tuyến để đáp trả phong tỏa của Mỹ, khiến dòng chảy năng lượng toàn cầu thêm rủi ro.

Cận cảnh lực lượng Mỹ phong tỏa các cảng của Iran

18/4/2026 Thế giới

Ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đăng video cận cảnh quá trình lực lượng Mỹ thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu tìm cách ra vào cảng của Iran. Đến nay, lực lượng Mỹ đã yêu cầu 21 tàu quay đầu trở lại các cảng của Iran. Các tàu này đều hợp tác theo yêu cầu của lực lượng Mỹ.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: 'Sẵn sàng tấn công Iran nếu có lệnh'

18/4/2026 Thế giới

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 16/4 theo giờ Mỹ rằng lực lượng Mỹ sẵn sàng tấn công Iran nếu có lệnh. Ngoài ra, lệnh phong tỏa do Mỹ áp dụng đối với các cảng của Iran chỉ là một ví dụ "lịch sự" cho Iran thấy tiềm năng quân sự của Mỹ.

Eo biển Hormuz mở hoàn toàn, ông Trump nói chiến sự sớm kết thúc

18/4/2026 Thế giới

Trong ngày 17/4 theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Iran tuyên bố eo biển Hormuz mở hoàn toàn trong quãng thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, do Israel và Lebanon cũng đã đạt được thỏa thuân ngừng bắn. Dù vậy, các công ty hàng hải vẫn rất thận trọng bởi Hải quân Mỹ cảnh báo eo biển Hormuz có thủy lôi.

Ông Trump: 'NATO hoàn toàn vô dụng'

18/4/2026 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự sự kiện của tổ chức Turning Point USA tại bang Arizona (Mỹ) ngày 17/4. Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Trump đã đề cập tới NATO và nói rằng "NATO hoàn toàn vô dụng" khi không tham gia chiến dịch phong tỏa tại các cảng Iran.

Mỹ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz trong hơn 48 giờ qua

16/4/2026 Thế giới

Theo New York Times, Mỹ vẫn tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz trong ngày 15/4, quá trình phong tỏa đã kéo dài hơn 48 giờ. Theo dữ liệu của các chuyên trang hàng hải, không có dấu hiệu tàu thuyền liên quan tới Iran ra vào eo biển kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu tiến hành trong ngày 13/4 theo giờ Mỹ.

Israel tiếp tục không kích Lebanon bất chấp các cuộc đàm phán

16/4/2026 Thế giới

Israel tiếp tục không kích vào miền Nam Lebanon ngay trong quá trình đàm phán giữa hai bên đang diễn ra tại Mỹ. Hoạt động không kích vẫn tiếp diễn sau khi đàm phán kết thúc. Trong khi thủ đô Beirrut và các vùng lân cận không bị tấn công trong những ngày gần đây, một phần vì sức ép của Mỹ đối với Israel, các khu vực ở miền Nam Lebanon vẫn hứng chịu bom đạn.

Liên tiếp xả súng trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ, 9 người tử vong

16/4/2026 Thế giới

Một vụ xả súng thảm khốc vừa xảy ra tại trường học ở Kahramanmaras khiến 8 học sinh và một giáo viên thiệt mạng. Thủ phạm được xác định là một nam sinh 14 tuổi. Đây là vụ tấn công học đường thứ hai trong vòng vài ngày qua, sau vụ nổ súng tại Siverek khiến 16 người bị thương, gây rúng động dư luận và đẩy mức độ báo động an ninh lên cao.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý