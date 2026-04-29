11:33 29/4/2026
Tổng thống Donald Trump và Vua Charles III đã cùng xuất hiện trên ban công Cổng Nam để theo dõi “lễ duyệt binh” đặc biệt với sự tham gia của gần 500 binh sĩ thuộc cả sáu quân chủng. Nhà Trắng cho biết đây là sự kiện mang tính lịch sử, chưa từng có tiền lệ.
14:14 28/4/2026
Tối 25/4, khi Tổng thống Trump đang dự tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton, một tay súng đã vượt qua cổng dò kim loại, xông vào khu vực sảnh gần phòng tiệc. Nghi phạm mang theo nhiều vũ khí và đã nổ súng nhưng nhanh chóng bị mật vụ khống chế. Ông Trump và các quan chức được sơ tán khẩn cấp khỏi hiện trường.
12:33 28/4/2026
Video tại tiệc báo chí Nhà Trắng ngày 25/4 cho thấy Tổng thống Donald Trump cùng các quan chức RFK Jr và Marco Rubio được sơ tán khẩn cấp sau vụ nổ súng tại Washington Hilton.
10:11 28/4/2026
Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla hạ cánh xuống Joint Base Andrews trong nghi thức trang trọng, thảm đỏ trải dài, quân nhạc cử quốc ca và trẻ em tặng hoa giữa không khí đón tiếp nồng hậu, khởi động chuyến thăm cấp nhà nước được mong đợi, nhân dịp 250 năm Mỹ tuyên bố độc lập.
20:17 27/4/2026
Máy bay không người lái (UAV) Shahed (còn được gọi là UAV tự sát hoặc UAV cảm tử), là phương tiện do Iran thiết kế, có khả năng bay tới mục tiêu định sẵn và phát nổ khi va chạm. Máy bay được quân đội Iran trình diễn tại quảng trường Saat ở thành phố Tabriz.
09:37 27/4/2026
Đoạn video ghi lại cảnh Michael Glantz ung dung ăn salad khi tiếng súng vang lên tại tiệc Nhà Trắng lan truyền mạnh, khiến ông được gọi là “người đàn ông salad”.
07:19 27/4/2026
Sau khi tiếng súng vang lên tại bữa tiệc ở khách sạn Washington Hilton tối 25/4, lực lượng an ninh nhanh chóng rút súng bảo vệ yếu nhân, còn khách mời sơ tán hoặc núp dưới chân bàn.
20:35 26/4/2026
Lực lượng mật vụ và cảnh sát Mỹ đã sơ tán ông Trump cùng nhiều quan chức cấp cao khác an toàn rời khỏi sự kiện tiệc tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Vụ nổ súng gần phòng tiệc đã gây ra cảnh hỗn loạn. Ban đầu, ông Trump muốn tiếp tục sự kiện, nhưng lực lượng mật vụ đã bác ý tưởng này vì lý do an ninh.
10:27 26/4/2026
Trên tài khoản Truth Social của ông Trump, ông vừa đăng tải đoạn video an ninh cho thấy một người đàn ông chạy xuyên qua khu vực máy dò kim loại của sự kiện tiệc tối của Hội Nhà báo Nhà Trắng tổ chức ở Washington DC. Các sĩ quan an ninh ngay lập tức giơ súng về phía người đàn ông. Hoạt động khống chế nghi phạm sau đó diễn ra bên ngoài khung hình.
06:58 24/4/2026
Truyền hình nhà nước Iran ngày 23/4 phát sóng đoạn video được cho là ghi lại cảnh binh sĩ vũ trang tiếp cận và lên kiểm soát hai tàu container tại eo biển Hormuz. Hình ảnh cho thấy các xuồng cao tốc treo cờ Iran áp sát mục tiêu trên biển, trong khi binh sĩ mang theo súng tiến lên boong tàu để khống chế.