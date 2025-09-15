Vũ khí vi sóng vô hiệu hóa nhiều loại UAV của Mỹ
Tập đoàn Epirus của Mỹ vừa ra mắt hệ thống vi sóng công suất cao Leonidas (IFPC-HPM), được phát triển nhằm triệt hạ và vô hiệu hóa cùng lúc nhiều máy bay không người lái.
Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 14/9 ghi lại hoạt động phóng tên lửa hành trình siêu thanh Zircon từ tàu khu trục Đô đốc Gorshkov thuộc Hạm đội Phương Bắc vào một mục tiêu trên Biển Barents.
Tập đoàn Epirus của Mỹ vừa ra mắt hệ thống vi sóng công suất cao Leonidas (IFPC-HPM), được phát triển nhằm triệt hạ và vô hiệu hóa cùng lúc nhiều máy bay không người lái.
Camera an ninh ghi lại cảnh một nhóm nghi phạm bịt mặt lao vào đập phá cửa hàng Fine Jewelry tại Milpitas vào ngày 10/9. Các nghi phạm đã bỏ chạy sau khi chủ tiệm nổ súng.
Theo tường thuật của Ủy viên Sở An toàn Công cộng Utah Beau Mason trong cuộc họp báo tối 11/9, đoạn video cho thấy nghi phạm vụ ám sát ông Charlie Kirk đã chạy trên mái một tòa nhà trong khuôn viên Đại học Utah Valley trước khi nhảy xuống đất.
Làn sóng bạo loạn kéo dài hai ngày tại Nepal đã khiến trụ sở Quốc hội nước này bị tàn phá nặng nề. Đoạn video do hãng tin ANI công bố ngày 10/9 cho thấy khung cảnh hoang tàn cả bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà.
Một đoạn video quay bằng flycam cho thấy một mặt của tòa nhà khách sạn nhiều tầng Hilton tại Nepal bị cháy đen hoàn toàn, khói bốc nghi ngút sau vụ biểu tình tại đây.
Đoạn video được đưa ra trong phiên điều trần tại Hạ viện về hiện tượng không trung không xác định (UAP) - cách gọi chính thức của quân đội Mỹ đối với UFO.
Đoạn video từ camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc một cuộc không kích của Israel đánh trúng tòa nhà ở Doha, trong vụ tấn công nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại Qatar ngày 9/9.
Ngày 9/9, người biểu tình được cho là đã phá vỡ cổng phía Tây của Cung điện Singha Durbar, xông vào khu vực cấm và châm lửa đốt một phần cổng vào.
Bộ ba tên lửa hạt nhân chiến lược của Trung Quốc gồm JL-1, JL-3, DF-61 phô diễn trong lễ duyệt binh 3/9. Đây là những vũ khí được thiết kế cho tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
Hàng ngũ dân quân nữ Trung Quốc trong quân phục ngụy trang sa mạc, đội mũ rộng vành, khăn quàng đỏ nổi bật, súng trên tay bước đều mạnh mẽ và khí thế trên Quảng trường Thiên An Môn trong lễ duyệt binh Trung Quốc ngày 3/9.