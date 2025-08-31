Trận mưa xối xả trút xuống miền Trung Hàn Quốc từ ngày 16/7 khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, hơn 5.000 người phải sơ tán. Mưa lớn hơn 400 mm chỉ trong một ngày khiến đường sá, xe cộ và nhà cửa bị ngập sâu. Cảnh báo sạt lở đã được nâng lên mức cao nhất tại nhiều khu vực.