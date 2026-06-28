Clip tuyển Hàn Quốc bị ném trứng gây sốt trở lại
Khoảnh khắc tuyển Hàn Quốc bị ném trứng tại sân bay, sau khi bị loại ở vòng bảng World Cup 2018 bất ngờ được chia sẻ trở lại và nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội.
Sáng 28/6, Lo Celso có cú sút phạt đẳng cấp đưa Argentina vươn lên dẫn 1-0 trước Jordan ở lượt cuối bảng J World Cup 2026.
Khoảnh khắc tuyển Hàn Quốc bị ném trứng tại sân bay, sau khi bị loại ở vòng bảng World Cup 2018 bất ngờ được chia sẻ trở lại và nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội.
Lautaro Martinez nhân đôi cách biệt cho Argentina trước Jordan ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026 sáng 28/6.
Sáng 28/6, Yoane Wissa hoàn tất cú đúp giúp Congo nâng tỷ số lên 3-1 trước Uzbekistan ở lượt đấu cuối bảng K World Cup 2026.
Sáng 28/6, pha lốp bóng đẳng cấp của Eldor Shomurodov đưa Uzbekistan vươn lên dẫn trước CHDC Congo ở lượt trận cuối bảng K World Cup 2026
Tiền đạo của Bayern Munich có pha đánh đầu dũng mãnh nhân đôi cách biệt cho ''Tam sư'' trước Panama ở lượt cuối bảng L World Cup 2026 sáng 28/6.
Sáng 28/6, Nikola Vlasic đánh đầu hiểm hóc vào lưới Ghana đưa Croatia vươn lên dẫn 2-1 ở lượt trận cuối bảng L World Cup 2026.
Một CĐV Argentina ghi lại cảnh Emiliano Martinez trực tiếp sắp xếp hàng rào cho đồng đội ở trận gặp Jordan tại lượt cuối bảng J World Cup 2026 sáng 28/6.
Lão tướng Marko Arnautovic dứt điểm quyết đoán đưa Áo vươn lên dẫn 1-0 trước Algeria ở lượt cuối bảng J World Cup 2026.
Rafik Belghali có pha đi bóng và dứt điểm xuất sắc vào lưới Áo cân bằng tỷ số 1-1 cho Algeria ở lượt đấu cuối bảng J World Cup 2026 sáng 28/6.
Sáng 27/6, Bỉ dễ dàng đánh bại New Zealand 5-1 ở lượt cuối bảng G World Cup 2026.