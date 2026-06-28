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Rio Ferdinand bao ve Ronaldo hinh anh

Rio Ferdinand bảo vệ Ronaldo

16 giờ trước 20:00 27/6/2026 World Cup 2026

Trên TNT Sports ngày 26/6, cựu danh thủ Manchester United đưa ra quan điểm thẳng thắn về việc Cristiano Ronaldo luôn phải nhận nhiều chỉ trích hơn các ngôi sao khác.

Senegal an dinh chien thang 5-0 hinh anh

Senegal ấn định chiến thắng 5-0

04:31 27/6/2026 04:31 27/6/2026 World Cup 2026 1.1K

Rạng sáng 27/6, bàn thắng của Iliman Ndiaye vào lưới Iraq giúp Senegal giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách một trong những đội hạng ba có thành tích tốt.

Video Senegal mo ty so 1-0 hinh anh

Video Senegal mở tỷ số 1-0

04:10 27/6/2026 04:10 27/6/2026 World Cup 2026

Habib Diarra bật cao đánh đầu tung lưới Iraq, mở tỷ số cho đại diện châu Phi ở lượt đấu cuối bảng I World Cup 2026 rạng sáng 27/6.

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